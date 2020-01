Justin Bieber powraca z nową płytą. Posłuchaj piosenki "Yummy" [TEKST, WIDEO]

Do sieci trafiło tekstowe wideo do piosenki "Yummy". To nowy singel Justina Biebera, który zapowiada jego nadchodzącą płytę.

Nowy album Justina Biebera będzie następcą wydanego w 2015 r. "Purpose", który na całym świecie rozszedł się w ilości ponad 21 mln egzemplarzy (trzykrotna platyna w Polsce).

Tak długa przerwa nie oznaczała jednak całkowitego odpoczynku kanadyjskiego wokalisty od muzyki.

W ostatnim czasie Bieber pojawił się w przeboju "I Don't Care" z Edem Sheeranem czy w nowej wersji "bad guy" Billie Eilish.

Wcześniej wystąpił w "10,000 Hours" Dan + Shay (najwyżej notowany debiut country w historii notowania Billboard Hot 100) oraz remiksie "Despacito" Louisa Fonsiego i Daddy'ego Yankee.

