29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza odbyła się również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił 20 wykonawców. Są wśród nich zagraniczne gwiazdy: m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine , pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, Szwedzi z Royal Republic , francuski Rise of the Northstar , The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat) i Australijczycy z The Rumjacks .

Z kolei rodzimą scenę reprezentować będą Brodka , Krzysztof Zalewski , grupy LemON , Proletaryat i Lady Pank .

W najnowszym wpisie na Facebooku Jurek Owsiak ujawnił, że przygotowania do imprezy ruszyły pełną parą.

" To jest mój kawałek ziemi - to jest nasz kawałek ziemi! Choć wieje i wiatr nie jest ciepły, to jednak w głowie po stokroć najpiękniejsze obrazy lata, pięknej przestrzeni i Was, gości naszego Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Stanęliśmy tutaj dzisiaj, czyli przygotowania ruszyły pełną parą. My jesteśmy w gotowości, ale najważniejsza wiadomość to ta, która otrzymaliśmy od Burmistrza i mieszkańców - 'cieszymy się, że byliście, jesteśmy pod wrażeniem Waszej logistyki, przygotowania, energii, budowania wspaniałego klimatu, a dzisiaj czekamy na Was, cieszymy się, że przyjedziecie, chcemy razem z Wami przeżyć Najpiękniejszy Festiwal Świata'".

"W taki sposób budujemy społeczność, która, jak to bywa na Festiwalu, jest z każdego zakątka kraju, z każdego zakątka świata, ale potrafi stworzyć jedność i braterstwo, tak bardzo potrzebne, kiedy wszyscy razem tworzymy Festiwal, to miejsce, to wydarzenie. Tym bardziej dzisiaj, kiedy tak dużo złego wokół nas. Wspierajmy się nawzajem, zbierajmy siły - te dobre siły i do zobaczenia na Festiwalu!" - dodał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.