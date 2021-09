Śmierć wokalistki potwierdziła wytwórnia Rough Trade, która wydawał single Delta 5. Artystka zmarła z powodu raka układu przewodu pokarmowego w Tajlandii.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Julz Sale, członkini Delta 5 i byłej pracowniczki Rough Trade" - czytamy.

Julz Sale była jedną z założycielem Delta 5 (oprócz niej w skład wchodziły Ross Allen i Bethan Peters). Grupa powstała pod koniec lat 70. w Leeds i działała do 1981 roku. Zespół wydał jeden album - "See The Whirl".

Sporą popularnością ze względu na swój feministyczny przekaz cieszył się singel "Mind Your Own Bussines". W kolejnych latach covery nagrały grupy: Chicks on Speed i Dum Dum Girls. W USA grupa przebiła się do słuchaczy z utworem You".

Członkinie składu były ważnymi figurami w ruchu Rock Against Racism.