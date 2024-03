Mecz Polska - Estonia (początek godz. 20:45) zadecyduje o tym, która drużyna zmierzy się ze zwycięzcą drugiej pary Walia - Finlandia. Ekipa, która wygra finał baraży, wywalczy w ten sposób awans na Euro 2024. Nic więc dziwnego, że czwartkowe spotkanie przez wielu uznawane jest za najważniejszy mecz polskiej kadry w tym roku.

Na przedmeczowej konferencji prasowej z udziałem Roberta Lewandowskiego sporo emocji wywołało pytanie jednego z dziennikarzy o wokalistkę i influencerkę Julię Żugaj ( sprawdź! ). Nasz najlepszy piłkarz parsknął śmiechem, a prowadzący szybko wrócił na tematy sportowe.



"To pytanie było poniżej pasa. Spotkałem się ostatnio z Żugaj, to taka influencerka, była w Barcelonie. Dziennikarz na konferencji zadaje mi pytanie, czy wpłynęło to na moją formę i czy jestem 'Żugajką'. Serio...?" - powiedział Robert Lewandowski na vlogu "Łączy nas Piłka".

Teraz ujawniono, jak doszło do spotkania sportowca z wokalistką. W Barcelonie na zaproszenie Spotify (platforma streamingowa jest jest jednym ze sponsorów klubu w którym gra Lewandowski) poza Julią Żugaj pojawili się też inni popularni wokaliści - Izabela Zabielska, Fausti, Qry i Bartek Kubicki. Cała piątka została wybrana do promocji playlisty Na Topie, z utworami najpopularniejszych twórców internetowych. To podczas tego spotkania wykonano zdjęcie Julii Żugaj z Robertem Lewandowskim, które trafiło na okładkę playlisty Spotify Viral Hity ("dziś wszyscy jesteśmy Żugajkami" - czytamy w opisie).

Kim jest Julia Żugaj?

Szersza publiczność poznała ją za sprawą projektu Team X, do którego dołączyła w grudniu 2020 roku. Swoją karierę rozpoczęła na TikToku, gdzie zgromadziła liczącą ponad 3 miliony publiczność. Na koncie ma dwa minialbumy - "Miłostki" (2022) i "Świąteczne harmonie" (2023). Największą popularność zdobyły piosenki "Wiosenny bez" (ponad 4,4 mln odsłon), "Miłostki" (3 mln) i "Nie sądzę" (2,4 mln).

"Wraz z Teamem X tworzyliśmy wspólnie sporo piosenek. Na początku nie byłam do tego przekonana, wstydziłam się śpiewania oraz tego, jak wiele osób przygląda się temu procesowi i może słuchać naszej pracy w studiu. Ale z miesiąca na miesiąc zaczęło mi to sprawiać coraz więcej radości. Kiedy zaczęłam działać z obecną ekipą producencką, bardzo się otworzyłam. Biorę udział w całym procesie - współtworzę teksty, nanoszę swoje uwagi do utworów. A że słyszą, jak coś tam sobie ćwiczę i podśpiewuję? O to w tym chodzi" - opowiadała Julia Żugaj.

Przy nagraniach wokalistce pomagali m.in. Kevin Mglej (narzeczony Roxie Węgiel), Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Jonatan Chmielewski i Andrzej Jaworski.