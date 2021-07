Julia Wieniawa wraca do muzyki. Zobacz teledysk "Na darmo" [TEKST]

Za stworzenie "Na darmo" Julii Wieniawy odpowiadają: Arek Kłusowski (napisał też tekst), Kuba Karaś (The Dumplings) i Maciej Sawoch (SOXSO).



Clip Julia Wieniawa Na darmo

Reżyserem teledysku został Miłosz Sakowski. Klip nakręcono w przestrzeganiach warszawskiego Teatru Sabat. Julia odgrywa w nim rolę asystentki iluzjonisty, który prezentuje na scenie magiczne sztuczki. Wszystkie sytuacje sfilmowane zostały w trzech wersjach czasowych - latach 20. , 80. oraz współczesnych.

"Utwór jest moim hymnem o spełnianiu marzeń. Zarówno w tekście, jak i klipie opowiadam o czasem naprawdę niełatwej drodze, którą szczególnie my kobiety musimy pokonywać.

Aby dotrzeć tam, gdzie pragniemy, musimy uwierzyć w siebie, odnaleźć prawdziwą siłę i zawalczyć o swoje pragnienia. A kiedy przychodzi już ten wyczekany moment - trzeba pokonać strach i wykorzystać naszą chwilę w pełni. Bo drugi raz może się już nie powtórzyć. W teledysku nawiązujemy właśnie do tego, jak na przestrzeni lat - my dziewczyny walczyłyśmy i nadal walczymy o swoje. Mam nadzieję, że ta piosenka nie tylko ruszy was do tańca, ale też przypomni o waszych marzeniach i o tym, że warto zacząć je spełniać!" - komentuje nowy klip Wieniawa".

Reklama

Sprawdź tekst "Na darmo" w serwisie Teksciory!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Wieniawa o pracy nad debiutancką płytą INTERIA.PL

W teledysku pojawili się też m.in. Arek Kłusowski, Jessica Mercedes i Maffashion, Paweł Sakowski, Ola Kori i Robby Ruppello.

"Na darmo" promuje debiutancką i zapowiadaną od kilku lat płytę Julii Wieniawy. Wokalistka w ostatnim czasie zdecydowanie bardziej skupiła się na pracy telewizyjnej. "Muzyczne" milczenie przerwał jej wspólny utwór z Maciejem Musiałowskim pt. "Zabierz tę miłość".

Wieniawę mogliśmy też usłyszeć w utworze promującym film "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", który powstał razem z L.U.C.-em (piosenka "Niezadowolona").



Zdjęcie Julia Wieniawa / Tricolors / East News

Jej ostatni solowy numer - "SMRC" - wyprodukowany przez Wojtka Urbańskiego, ukazał się w lipcu 2020 roku. Na koncie ma też utwory "Nie muszę" i "Oddycham" oraz współprace z Flirtini oraz Karasiem i Roguckim.