Julia Wieniawa i Baron pracują nad wspólnym przebojem. Co wiemy na jego temat?

Zanim zdradzili, że są parą, Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw Baron mówili o współpracy i realizowanym razem projekcie muzycznym. Nie była to tylko przykrywka intymnej relacji, którą na początku chcieli ukryć, ale zapowiedź działań, które rzeczywiście mają zamiar sfinalizować. Baron w jednym z wywiadów zapowiedział, że na efekt ich pracy naprawdę warto czekać.

Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw-Baron już nie ukrywają swojego związku AKPA

Pewnym jest, że aktorka i wokalistka Julia Wieniawa oraz jej nowy partner Aleksander Milwiw "Baron" - gitarzysta grupy Afromental - nagrywają razem piosenkę.



Reklama

Posłuchaj przeboju "Zaufaj" grupy Afromental!

Para, kiedy spekulowano na temat tego, co ich łączy, do niedawna mówiła, że pracują nad wspólnym projektem. Kiedy jednak okazało się, że artyści są razem w związku, sprawa przycichła.



W rozmowie z "Faktem" Baron zdradził, że rzeczywiście pracuje z Julią nad wspólnym utworem. Fani będą jednak musieli jeszcze chwile poczekać na efekt.

"Musicie poczekać na naszą piosenkę i wtedy zobaczycie, co wyszło. Jak coś zaprezentujemy, na pewno nie będzie to miałkie! Cierpliwość zostanie nagrodzona" - powiedział Baron.

Baron dodał też, że: "Julka to super dziewczyna, a do tego świetna wokalistka. Bardzo mi się podoba jej twórczość".



Julia Wieniawa ma już na swoim koncie przebój "Nie muszę".

Clip Julia Wieniawa Nie muszę

Sprawdź tekst utworu "Nie muszę" w serwisie Teksciory.pl

"'Nie muszę' to bardzo osobisty utwór, w którym opowiadam o swojej codzienności i o konflikcie pomiędzy tym, co naprawdę czuję a tym, co muszę i co powinnam. W całym tym chaosie odnajduję jednak miejsce, w którym wreszcie mogę być sobą i to jest prawdziwym przekazem tego utworu" - powiedziała Wieniawa.



Julia Wieniawa: Wschodząca gwiazda muzyki 1 8 Julia Wieniawa Autor zdjęcia: Podlewski Źródło: AKPA 8

Debiutancka płyta Julii ma się ukazać jeszcze w 2019 roku.

Julia Wieniawa dała się poznać jako młoda aktorka obecna w popularnych produkcjach serialowych, coraz częściej można zobaczyć ją także na wielkim ekranie. Pod koniec 2016 roku do sprzedaży trafił album "Flirtini: Heartbreaks & Promises Vol. 3", na którym znalazł się utwór Julii Wieniawy i Zeppy Zepa zatytułowany "Na zawsze".

Clip Flirtini Na zawsze feat Julia Wieniawa / Zeppy Zep

Sprawdź tekst utworu "Na zawsze" w serwisie Teksciory.pl