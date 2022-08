O śmierci cenionej piosenkarki poinformowali Musicoast Pty. Ltd. i wytwórnia Universal Music Australia. Judith Durham ostatnie dni życia spędziła w hospicjum. Wcześniej trafiła do szpitala z powodu przewlekłej choroby płuc.

Judith Durham z The Seekers nie żyje

Głos po śmierci wokalistki zabrali pozostali członkowie grupy The Seekers.

"W imieniu Keitha Potgera i Bruce'a Woodleya, Athol Guy stwierdził: 'Nasze życie zmieniło się na zawsze po stracie naszej cennej, wieloletniej przyjaciółki i świecącej gwiazdy. Jej walka była intensywna i heroiczna - nigdy nie skarżyła się na swój los i w pełni akceptowała jego zakończenie. Keith, Bruce i ja jesteśmy błogosławieni dzięki temu, że mogliśmy dzielić jej wspaniałą muzyczną spuściznę'."

W oświadczeniu czytamy jeszcze, jak wspomina ją ukochana siostra, Beverley Sheehan. "Radość Judith z życia, jej nieustanny optymizm, kreatywność i hojność ducha były dla mnie zawsze inspiracją" - powiedziała Sheehan. Rodzina Judith poprosiła o zachowanie prywatności w tym czasie.

Grupa The Seekers była jednym z najpopularniejszych przedstawicieli muzyki folkowej z Australii. Na koncie ma 12 albumów, pierwszy wydano w 1968 roku, a ostatni w 2013 roku. Była to pierwsza australijska grupa, która odniosła międzynarodowy sukces w Wielkiej Brytanii i USA. Najsłynniejszą piosenką kwartetu było "I'll Never Find Another You". Na ich koncie była współpraca m.in. z Paulem Simonem ("Someday, One Day") czy adaptacja radzieckiej piosenki "Stenka Razin" ("The Carnival is Over").

Grupa w ciągu 50 lat sprzedała 50 milionów płyt na całym świecie. W 2014 roku członkowie zespołu zostali uhonorowani przez królową Elżbietę i uzyskali tytuł Oficerów Orderu Australii za swoje zasługi dla kultury.