Jak już informowaliśmy, datę premiery pierwszego od sześciu lat longplaya słynnej grupy z Birmingham ogłoszono podczas koncertu Judas Priest na kalifornijskim festiwalu Power Trip. Legenda brytyjskiego metalu zagrała tam drugiego dnia trzydniowej imprezy (6-8 października).

Następca albumu "Firepower" (2018 r.) trafi na rynek 8 marca 2024 roku nakładem Sony Music. "Invincible Shield" dostępny będzie m.in. w wersji CD, na winylu i kasecie oraz w całej gamie limitowanych i kolekcjonerskich zestawów.

Judas Priest podczas Power Trip 1 / 5 Na scenie Rob Halford (Judas Priest). Podczas Power Trip grupa ujawniła, że nowa płyta "Invincible Shield" pojawi się 8 marca 2024 r. Źródło: Getty Images Autor: Kevin Mazur

Poznaliśmy właśnie tracklistę nowego materiału - zespół wypuścił też drugi singel "Trial By Fire" . Tak jak przy poprzednim "Panic Attack" , autorami są wokalista Rob Halford oraz gitarzyści Glenn Tipton i Richie Faulkner.



Clip Judas Priest Trial By Fire (Lyric Video)

W nagraniach "Invincible Shield" wziął udział wspomniany Glenn Tipton. 75-letni muzyk jest jednym z dwóch muzyków legendy brytyjskiego metalu (obok basisty Iana Hilla), który wziął udział w nagraniu wszystkich albumów zespołu. Gitarzysta ze względów zdrowotnych (choruje na Parkinsona) od 2018 r. nie bierze udziału w wyczerpujących trasach.

Clip Judas Priest Panic Attack (Lyric Video)

Dwaj pozostali gitarzyści to Richie Faulkner (następca K.K. Downinga) i wspierający zespół na koncertach Andy Sneap, producent "Firepower" i "Invincible Shield".

Wersja deluxe płyty CD poszerzona będzie o trzy bonusowe utwory, które będą także wydane na 7-calowym singlu towarzyszącym wersji deluxe na winylu.



Przypomnijmy, że nieco ponad trzy tygodnie po premierze "Invincible Shield" Judas Priest zagra koncert w Polsce w ramach kolejnej trasy po Starym Kontynencie. Weterani brytyjskiego metalu wystąpią 30 marca 2024 roku w Tauron Arenie w Krakowie. U ich boku zobaczymy Saxon i Uriah Heep, dwie inne legendarne formacje brytyjskiej sceny, które zagrają jako goście specjalni.

Judas Priest - szczegóły płyty "Invincible Shield" (tracklista):

1. "Panic Attack"

2. "The Serpent and the King"

3. "Invincible Shield"

4. "Devil in Disguise"

5. "Gates of Hell"

6. "Trial By Fire"

7. "As God Is My Witness".