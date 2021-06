Juan Nelson nie żyje. Muzyk zespołu Bena Harpera miał 62 lata

Znany z wspierającej Bena Harpera grupy The Innocent Criminals basista Juan Nelson zmarł w wieku 62 lat. Nie podano przyczyny śmierci.

Informacje o śmierci Juana Nelsona potwierdził w mediach społecznościowych Ben Harper, nazywając go "najwspanialszym człowiekiem, którego znałem".

"Ukochany mąż, ojciec, muzyczny geniusz, członek Ben Harper & The Innocent Criminals od 27 lat. To prawie niemożliwe, żebym mógł słowami opisać ten ból i stratę" - napisał Harper.

Juan Nelson u boku wokalisty i kompozytora Bena Harpera pojawił się w 1994 r., stając się jednym z współautorów wielu jego piosenek.

Współpracował również z takimi muzykami, jak m.in. Brenda Russell, Al Wilson i Freddy Jackson.

Córka zmarłego muzyka, Naisha Nelson, rozpoczęła internetową zbiórkę na rzecz wdowy, Katherine Nelson, którą dotknęły koszty związane m.in. z pogrzebem i uregulowaniem opłat. Zebrano ponad 12 tys. dolarów (z zaplanowanych 30 tys.).

