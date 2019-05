John Porter i Wojtek Mazolewski razem: Męska przyjaźń (płyta "Philosophia")

Muzyka to jest coś, co nas najbardziej łączy - mówi Interii Wojtek Mazolewski, który nagrał wspólną płytę "Philosophia" z Johnem Porterem.

John Porter i Wojtek Mazolewski na okładce płyty "Philosophia" /

- Ledwie zaczynaliśmy grać i po kilku godzinach bycia ze sobą pojawiały się dwa-trzy szkice na utwory. W ten sposób stworzyliśmy kilkadziesiąt piosenek i dopiero wtedy stwierdziliśmy, że chcemy zrobić zespół i ruszyć z tym dalej - opowiada Wojtek Mazolewski w rozmowie z Interią.

Reklama

John Porter wcześniej gościnnie wystąpił w utworze "Polish Girl" na solowej płycie Mazolewskiego - "Chaos pełen idei" z listopada 2016 r.

Niestrudzony propagator jazzu grywa na całym świecie ze swoimi składami Pink Freud czy Wojtek Mazolewski Quintet. Ich wspólny album z osiadłym od lat 70. w Polsce Porterem to połączenie klasyki z nowoczesnością, rockowego pazura z jazzową wirtuozerią i bluesowym duchem, zamkniętych w formie piosenek.

Clip Wojciech Mazolewski Polish Girl - feat. John Porter

Sprawdź tekst utworu "Polish Girl" w serwisie Teksciory.pl!

Skład nowego projektu uzupełnili znani z grupy LemON gitarzysta Piotr "Rubens" Rubik i perkusista Tomasz "Harry" Waldowski (również m.in. Daria Zawiałow, Chłopcy Kontra Basia, Klezmafour, R.U.T.A.).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojtek Mazolewski i John Porter o wspólnej płycie INTERIA.PL

W dniu premiery płyty "Philosophia" (piątek 24 maja) do sieci trafił też teledysk do nowego singla "Strangers".

Clip John Porter, Wojciech Mazolewski Strangers

Porter w latach 2003-15 tworzył duet na scenie i poza nią z Anitą Lipnicką (mają 13-letnią córkę Polę). Razem z byłą wokalistką Varius Manx wydał trzy duże płyty ("Nieprzyzwoite piosenki" 2003, "Inside Story" 2005, "Goodbye" 2008), EP-kę "Other Stories" (2006) i składankę "All the Stories" (2006).

Solową dyskografię muzyka zamyka do tej pory "Honey Trap" z października 2014 r.

Wideo John Porter i Alicja Domańska razem (Dzień Dobry TVN/x-news)

Oto szczegóły płyty "Philosophia":

1. "Broken Heart Sutra"

2. "Six Feet Under"

3. "Don't Ask Me Questions!"

4. "Strangers"

5. "Life Story"

6. "Melancholia"

7. "Black Dress"

8. "Orange Sunshine"

9. "Nothing Makes Sense"

10. "Driver"

11. "1- 2-3 and ..."

12. "All About You"

13. "Soul Mountain"

14. "Place of No Return".