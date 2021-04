Joe Long nie żyje. Muzyk Four Seasons miał 79 lat

Basista zespołu Four Season – Joe Long- zmarł 21 kwietnia w wieku 79 lat.

Joe Long (pierwszy z prawej) miał 79 lat /Archive Photos /Getty Images

Joe Long chorował na COVID-19. Siedem miesięcy wcześniej po zakażeniu koronawirusa zmarł inny członek Four Seasons - Tommy DeVito.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz kolega Joe Long nie żyje. Będzie nam cię brakowało, Joe" - napisali członkowie zespołu - Frankie Valli i Bob Gaudio. W sieci basistę pożegnał też zespół Jersey Boys.

Joe Long, a właściwie Joseph Louis LaBracio, urodził się w New Jersey i tam stawiał pierwsze kroki na scenie muzycznej. Do zespołu Four Season dołączył w 1965 roku.

Z zespołem Long wylansował takie przeboje jak: "Bye, Bye, Bye (Baby Goodbye)", "Working My Way Back To You", "I’ve Got Under My Skin" i "Tell It To The Rain".



