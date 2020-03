Joe Diffie nie żyje. Zmarł z powodu komplikacji wywołanych koronawirusem

W wieku 61 zmarł amerykański wokalista country Joe Diffie. Dwa dni wcześniej oficjalnie potwierdził, że został zakażony koronawirusem.

Joe Diffie miał 61 lat /Taylor Hill /Getty Images

"Jestem pod opieką medyczną i obecnie przechodzę leczenie. Razem z rodziną proszę o zachowanie naszej prywatności w tym czasie. Prosimy was o bycie czujnymi i ostrożnymi podczas tej pandemii" - głosił komunikat opublikowany przez Joe Diffie w piątek (27 marca).

Dwa dni później, 29 marca, gwiazdor muzyki country zmarł z powodu powikłań wywołanych przez koronawirusa. Informację potwierdził jego rzecznik w "Rolling Stone".

Diffie zdobył popularność na scenie country dzięki napisanemu dla Hanka Thompsona utworowi "Love on the Rocks" w 1988 r.

Dwa lata później wydał swój autorski debiutancki album "A Thousand Winding Roads".

W latach 90. status przebojów zdobyły jego nagrania "Home", "Ships That Don't Come In", "If the Devil Danced (In Empty Pockets)", "Third Rock from the Sun", "Pickup Man", "John Deere Green" i "Bigger Than the Beatles". Pisał także dla innych gwiazd country, jak m.in. Tim McGraw i Jo Dee Messina.

W 1998 r. zdobył nagrodę Grammy za utwór "Same Old Train", w którym towarzyszyli mu Merle Haggard, Clint Black i Emmylou Harris.

Joe Diffie był czterokrotnie żonaty. Ostatnią żonę, Tarę Terpening, poślubił w maju 2018 r.

Na całym świecie potwierdzono ponad 720 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 34 tys. osób zmarło.

Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 142 tys. przypadków, ponad 2500 zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 1860 osób, zmarły w sumie 22.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi - sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watta (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey"), raper Scarface, prezes Universal Music, Lucian Grainge, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztofa Drabikowskiego ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

Ofiarami koronawirusa są także Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, i Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles.

