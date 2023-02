Na początku lutego Dawid Narożny ogłosił, że powraca do nazwy Piękni i Młodzi. U jego boku w nowym składzie pojawiła się Joanna Narożna, obecna żona Dawida (mają 2-letniego syna Marcela), która będzie w zespole DJ-ką odpowiedzialną za muzykę.

Drugą wokalistką oraz skrzypaczką została z kolei Ela Kliś, która w programie "Szansa na sukces" zaśpiewała piosenkę "Moja kochana" zespołu Boys .

Pierwszym nagraniem w tym składzie jest piosenka "Insta", która w ciągu niespełna miesiąca zanotowała ponad 1 mln odsłon.

Dodajmy, że niezależnie funkcjonuje też drugi zespół Piękni i Młodzi, który tworzą obecnie Magdalena Narożna (pierwsza żona Dawida, rozwód wzięli w połowie 2019 r.), Daniel Wilczewski i Daniel Biczak (na początku 2020 r. zastąpił Narożnego).

W mediach społecznościowych Joanna Narożna ujawniła, że po niedawnej operacji nosa czuje się fatalnie, więc na jej sceniczne występy trzeba będzie jeszcze poczekać.

"Kochani, dziękuję za tyle wiadomości. Wrócę do Was za kilka dni, bo póki co czuję się fatalnie" - zdradziła Joanna Narożna, której w powrocie do formy pomaga mąż.

"Chyba jest coraz gorzej. Ale to fakt, na męża mogę liczyć... pomaga, jak tylko może. Karmi, głaszcze, po główce całuje i mówi, że jestem piękna (mimo że w tym momencie to jest największe kłamstwo)" - napisała Narożna na Instagramie.