Jest nowy plakat do filmu "Zenek". Gorszy niż poprzedni?

Do sieci trafił oficjalny plakat promujący film "Zenek". To już druga grafika zapowiadająca produkcję o królu disco polo i druga, która niezbyt przypadła do gustu internautom.

Do sieci trafiły kolejne materiały promujące film o Zenku Martyniuku /Paweł Murzyn / East News

"'Zenek', film oparty na biografii Zenona Martyniuka, to historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie o tym, by śpiewać i bawić tłumy" - czytamy w oficjalnym opisie filmu. "Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces, udowadniając wszystkim, że 'Król disco polo jest tylko jeden!'".

Młodego Zenka zagra Jakub Zając (młody Florian ze "Stulecia Winnych"), a dorosłego Krzysztof Czeczot ("Dziewczyny ze Lwowa", "Pitbull"). W rolę żony piosenkarza wcieli się Klara Bielawka. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Kamil Dziuba, Magdalena Berus, Agnieszka Suchora, Jan Frycz, Piotr Cyrwus. Film wyreżyserował Jan Hryniak, a autorką scenariusza jest Marta Hryniak.

Film swoją premierę będzie miał 14 lutego. Jeszcze w 2019 roku widzowie mogli zobaczyć pierwszy plakat oraz zwiastun produkcji.



Wideo Zenek - Teaser (Official Trailer)

Na niecały miesiąc przed premierą twórcy filmu pochwalili się oficjalnym plakatem promującym produkcję. Widać na nim m.in. Krzysztofa Czeczota ucharakteryzowanego na Zenka oraz Jakuba Zająca w roli młodego wokalisty.

"Na to warto było czekać - już jest oficjalny plakat filmu ‘Zenek’" - czytamy na Facebooku.

Internauci nie podzielają jednak zachwytów producentów. W sieci można znaleźć komentarze na temat słabej jakości plakatu i źle dobranych aktorów.

Z jednej strony część fanów grupy Akcent narzeka na to, że Krzysztof Czeczot zbyt mało przypomina oryginalnego Zenka. Krytycy natomiast nie mogą przeboleć, że tak utalentowany aktor gra w filmie o gwieździe disco polo.



Przypomnijmy, że przy okazji pierwszego plakatu, twórcom filmu "Zenek" zarzucono, że splagiatowali poster promujący film "Bohemian Rhapsody"