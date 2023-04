Jessie Ware zabiera na parkiet. Duch ery disco na "That! Feels Good!"

Premierowy album Jessie Ware przepełniony jest poczuciem wolności. To brzmienie osoby, która odpuszcza, jednocześnie zachęcając słuchaczy do zrobienia tego samego. Kluczowy wpływ na tworzenie płyty miały sukces "What’s Your Pleasure?" oraz ubiegłoroczne występy - m.in. podczas festiwalu Glastonbury czy jako support Harry'ego Stylesa podczas jego rezydentury w Chicago.



Jessie nagrała płytę z myślą tylko o jednej osobie. "To płyta dla mnie. No, w sumie jest dla jak największej liczby osób! Przede wszystkim dobrze wiedziałam, jaki album chcę nagrać i z kim chcę go nagrać. Odłożyłam na bok lata lęku, syndromu oszustki i całego tego zamartwiania się wraz z poczuciem, że nie jestem wystarczająca" - mówi Jessie.

"Nie chcąc umniejszać poprzednim osiągnięciom, z który jestem niesamowicie dumna, jestem dziś w miejscu, w którym czuję się w pełni szczęśliwa i zrelaksowana na myśl o samej sobie i o swojej muzyce" - dodaje.

Otwierający płytę "That! Feels Good!" z zapadającą w pamięć linią basu nadaje ton brzmieniu płyty. Do Jessie dołączyły wielkie gwiazdy - ikona popu Kylie, Aisling Bea, Benny Blanco i Lennie. Singiel "Free Yourself" jest naładowany zaraźliwą energią oraz radością z bycia sobą. "Pearls" to prawdziwy powrót diwy.

Ostatni singiel "Begin Again" zainspirowany jest czasem, który Jessie spędziła w Ameryce Południowej. Za pomocą klasycznego funku i dance ujęła w nim żar, pot i zmysłowość Brazylii. "Beautiful People" to impreza tylko dla zaproszonych gości - płonie tu parkiet i mieni się kula dyskotekowa. Elektroniczny "Freak Me Now" Stuarta Price'a kieruje się na południe, gdzie chłonie dźwięki French house'u.

"That! Feels Good!" to przypomnienie, że Jessie nie bez powodu należy do najbardziej szanowanych, podziwianych i kochanych głosów na brytyjskiej scenie. Artystce udało się połączyć kilka dekad imprezowej muzyki w jeden album, przypominający najlepszą playlistę. Jesienią Jessie wyruszy w trasę promującą wydawnictwo.

