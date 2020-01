Jessie J i Channing Tatum znowu razem. Wytrzymali bez siebie raptem miesiąc

Wokalistka Jessie J i aktor Channing Tatum ponownie są parą, choć jeszcze w grudniu 2019 r. plotkarskie media informowały, że gwiazdorska para się rozstała.

Jessie J ponownie spotyka się z Channingiem Tatumem /Jeff Spicer /Getty Images

Pod pseudonimem Jessie J ukrywa się Jessica Ellen Cornish - brytyjska piosenkarka i autorka tekstów.



Urodzona 27 marca 1988 roku Jessie J, a właściwie Jessica Ellen Cornish, swoją przygodę z branżą rozrywkową zaczęła już jako 11-latka. Właśnie wtedy wystąpiła w musicalu "Whistle Down the Wind". Brytyjka odebrała też gruntowne wykształcenie muzyczne. Wokalistka uczęszczała do BRIT School, którą skończyli również Adele, Amy Winehouse, Ella Eyre i Katie Melua.

Jej kariera rozpoczęła się od pisania tekstów piosenek dla Justina Timberlake'a, Alicii Keys i Christiny Aguilery. W 2008 występowała jako support w trasie koncertowej Cyndi Lauper, by dopiero w dwa lata później - w 2010 roku wydać swój debiutancki singel "Do It Like a Dude". Od tamtej pory szybko zaczęła zyskiwać popularność.



W październiku 2018 r. pojawiły się pierwsze doniesienia, że wokalistka spotyka się aktorem Channingiem Tatumem. Nieco ponad rok później para miała się rozstać, ale okazało się, że Jessie i Channing bez siebie wytrzymali raptem miesiąc.



"Po kilku tygodniach osobno ostatecznie zdecydowali, że naprawdę są za sobą. Wyglądają na bardzo szczęśliwych, gdy spędzają razem czas" - mówi informator E! News.

Ostatnio 39-letni aktor i 31-letnia wokalistka byli widziani razem na zakupach w Santa Monica z Everly, 6-letnią córką Channinga z jego byłą żoną Jenną Dewan.