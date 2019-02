Jess Glynne na Brit Awards 2019: Ścierany makijaż zachwycił widzów

Jess Glynne była jedną z gwiazd, które wystąpiły podczas gali Brit Awards. Wokalistka zaskoczyła widzów swoim zachowaniem. W trakcie zaczęła bowiem ścierać makijaż.

Jess Glynne na Brit Awards 2019 /Jeff Spicer /Getty Images

Jess Glynne podczas tegorocznej ceremonii Brit Awards miała szansę zdobyć cztery statuetki. Nominowano ją w kategoriach: najlepszy singel roku (dwukrotnie - za "I'll Be There" i "These Days", w którym gościnnie wsparła grupę Rudimental), najlepsza brytyjska artystka oraz najlepszy teledysk.

Mimo że piosenkarka nie zgarnęła żadnej nagrody, to jednak sprawiła, że sporo się o niej mówi. Wszystko za sprawą występu wokalistki.

Rudowłosa gwiazda wraz z Amerykanką H.E.R. wykonała singel "Thursday". Wokalistka na scenie siedziała przed lustrem i w trakcie wykonywania piosenki zaczęła ścierać z twarzy makijaż. Robiły to też stojące za Brytyjką, ubrane na biało, kobiety.

Występ spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem. "Wspaniały przekaz Jess Glynne... Mocny i inspirujący", "Jess Glynne, ty mała legendo. Pokazałaś młodym dziewczynom, że mogą być zadowolone z własnej skóry. To lekcja, której nie da się kupić", "Najlepszy występ wieczoru" - komentowali widzowie na Twitterze.

Jess Glynne wielokrotnie podkreślała, że nie ma zamiaru poprawiać makijażem swojego naturalnego piękna. W rozmowie z IntoTheGloss stwierdziła, że nie lubi ukrywać swoich piegów.



"Jeśli wybielę moje piegi za pomocą makijażu, mam wrażenie, że wyglądam dziwnie, staram się więc ich nie chować" - mówiła.



Brytyjka obecnie promuje swój drugi album studyjny "Always In Beetween", który ukazał się w październiku 2018 roku. 9 marca wokalistka wystąpi w warszawskiej Progresji.

