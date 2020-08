Jesienny spot ramówkowy Polsatu: Krzysztof Ibisz i inne gwiazdy w akcji. Co to za piosenka?

Polsat zaczął prezentować swój spot promujący jesienną ramówkę stacji. Internauci zaczęli się zastanawiać, jaka piosenka towarzyszy występom gwiazd programów i seriali, które po wakacjach pojawią się na antenie.

Krzysztof Ibisz to jedna z twarzy Polsatu AKPA

W spocie pojawiają się m.in. Krzysztof Ibisz, prowadzący, jurorzy i uczestniczy programów "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo", gospodarze "Ninja Warrior Polska", "Love Island. Wyspa miłości" i "Naszego nowego domu".

Reklama

Zobaczyć można także m.in. Anetę Zając i Łukasza Płoszajskiego z serialu "Pierwsza miłość" oraz dwoje aktorów z nowych produkcji: Piotra Adamczyka z "Mayday" i Danutę Stenkę z "Bez skrupułów".

Wśród gwiazd znalazły się również Karolina Szostak z Polsat Sport i Dorota Gawryluk, gospodyni "Wydarzeń" oraz szefowa pionu informacyjnego Telewizji Polsat.

Wideo Telewizja Polsat - Jesień 2020

Do reklamy wykorzystano przebój "This Girl" Kungs vs Cookin' on 3 Burners. Kungs to francuski DJ i producent Valentin Brunel, który swoją przygodę z muzyką zaczął od słuchania przepastnej, ale bardzo zróżnicowanej kolekcji swoich rodziców - od Niny Simone poprzez Raya Charlesa i Benjamina Clementine, aż po The Rolling Stones. Do tego doszły jego szkolne fascynacje indie rockiem, a głównie zespołami Phoenix i The Kooks, a potem muzyką house.

Zaczynał od domowych remiksów (m.in. Boba Marleya i Lany Del Rey), które wywołały tak duże zainteresowanie, że zaczęły się pojawiać propozycje o jakich Kungs nawet nie marzył. Posypały się nie tylko oferty występów w klubach, ale też remiksów, w tym od Axwella & Ingrosso, a także Lost Frequencies. Efekty tej ostatniej współpracy przerosły najśmielsze oczekiwania 23-letniego producenta (ponad 30 milionów streamów na SoundCloudzie i 60 milionów na Youtube).

Piosenka "This Girl" to pierwszy singel Kungs. Francuz przedstawił zdekonstruowaną wersję utworu australijskiej grupy Cookin' On 3 Burners. W nagraniu śpiewa Kylie Auldist, wokalistka Cookin' On 3 Burners.

Za nakręcony na greckiej wyspie Milos teledysk odpowiadał Matt Larson, a parę głównych bohaterów grają Irina Martynenko i Louïs Rault Watanabe. Klip zanotował prawie 400 mln odsłon.



Singel "This Girl" trafił na debiutancką płytę Kungs "Layers" z listopada 2016 r. Tytuł albumu doskonale oddaje różnorodność gatunków jakie tworzą zaskakująco spójne, charakterystyczne brzmienia Kungsa. Na płycie pojawiło się też wielu zaproszonych gości - m.in. Wolfgang Valbrun, Rae Morris, Freia, Lune, Robin Schulz, Ritual, a także Luke Pritchard - wokalista ukochanego przez Kungsa zespołu The Kooks.