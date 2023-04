Przypomnijmy, że "The Mask Singer" to amerykańska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych. Show oparty jest na koreańskim "The King of Mask Singer". W Polsce jedyną edycję (jako "Mask Singer" ) pokazał TVN wiosną 2022 r., a zwycięzcą została Natasza Urbańska (jako Deszcz).



Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

W USA program pokazuje telewizja FOX - w drugiej połowie maja poznamy zwycięzcę dziewiątej edycji. W poprzednim sezonie (jesień 2022 r.) jednym z uczestników był zmarły 27 kwietnia Jerry Springer. Jak podał serwis TMZ, 79-letni dziennikarz chorował na raka.



W "The Masked Singer" Jerry Springer pojawił się w odcinku pod hasłem "Muppet Night". Telewizyjny gwiazdor na scenie wystąpił przebrany w kostium Pszczoły i zaśpiewał przebój "The Way You Look Tonight" Franka Sinatry , jednak swój udział zakończył po tym jednym występie. Popisy uczestników oceniali Nicole Scherzinger, Robin Thicke, Jenny Mc Carthy Wahlberg oraz Ken Jeong.



Wideo The Reveal: Beetle / Jerry Springer | Season 8 Ep. 5 | The Masked Singer

Jerry Springer nie żyje. Kim był?

Springer był przez 27 lat gospodarzem hitowego talk show "The Jerry Springer Show" (w Polsce znane także jako "Potyczki Jerry’ego Springera"). Program emitowany był w amerykańskiej telewizji w latach 1991-2018.

Jerry Springer urodził się w 1944 roku w Londynie. Oprócz dziennikarstwa, muzyki i aktorstwa przez jakiś czas zajmował się także polityką. W latach 1977-1978 był burmistrzem miasta Cincinnati (w stanie Ohio).

Jego rodzina ma polskie korzenie, które sięgają przedwojennego Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecinka. Burmistrz tego drugiego zaprosił go do udziału w honorowym komitecie obchodów 700-lecia miasta, które odbyły się w 2010 roku.