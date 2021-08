Jennifer Lopez rozlicza się z Alexem Rodriguezem. "Jesteśmy lepsi jako przyjaciele"

Choć pasowałoby to bardziej do nastolatki, okazuje się, że to 52-letnia gwiazda muzyki pop z prowadzonych przez siebie mediów społecznościowych usuwa wszelkie wzmianki o byłym narzeczonym. Przestała nawet obserwować instagramowe konto byłej gwiazdy sportu, Alexa Rodrigueza. Mniej wtajemniczonym w realia świata wirtualnego należy się przy tym wytłumaczenie, że tego rodzaju zachowanie jest poczytywane za afront.

Jennifer Lopez rozstała się z Alexem Rodriguezem /Kevin Mazur /Getty Images