Jennifer Lopez będzie gwiazdą Super Bowl 2020? /Andrew Toth /Getty Images

W roku 2020 Super Bowl zostanie rozegrany na Hard Rock Stadium w Miami Gardens na Florydzie. Gdy tylko lokalizacja została ogłoszona, pojawiły się plotki, że gwiazdą wydarzenia może być Jennifer Lopez, która od wielu lat chciała zagrać podczas sportowej imprezy, ale ciągle nie mogła dograć terminów. Teraz ponoć kontrakt jest bliski podpisania.



Super Bowl jest nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także kulturalno-rozrywkowym. W przerwie finału (tzw. half-time show), ma miejsce koncert muzyczny, a udział w nim uważany jest za wyróżnienie dla artysty.



Jennifer Lopez obecna jest na scenie od ponad 30 lat. Filmy z jej udziałem przyniosły dochód blisko 3 mld dolarów, a jej płyty sprzedały się w nakładzie przekraczającym 80 mln egzemplarzy.



W dorobku 50-letnia Lopez ma takie przeboje, jak "If You Had My Love", "I'm Real", "On the Floor", "Jenny from the Block", "Play" czy "All I Have".

Dyskografię Amerykanki zamyka album "A.K.A.", który miał premierę w czerwcu 2014 roku. Obecnie Lopez pracuje nad nową płytą, "Por Primera Vez". Ostatnio można ją było oglądać w serialu "Uwikłana", emitowanym także w Polsce. Wkrótce w kinach pojawi się film "Ślicznotki" z J.Lo w roli głównej.

Majątek Lopez szacowany jest na 150 mln dolarów. Obiektem zainteresowania mediów przez całą karierę piosenkarki było jej życie prywatne. Lopez była trzykrotnie zamężna, a przez dwa lata tworzyła parę z aktorem Benem Affleckiem. Następnie poślubiła Marca Anthony'ego, a w 2008 r. urodziła bliźnięta, Maximiliana i Emme. Po 7 latach małżeństwa para się rozstała, a w 2014 sformalizowała rozwód. Obecnie związana jest z Alexem Rodriguezem.

W ubiegłych latach na Super Bowl występowali Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Bruno Mars, Coldplay, Katy Perry, Beyonce, Madonna, The Rolling Stones i Paul McCartney. Co roku transmisję show ogląda ponad 100 mln widzów.

