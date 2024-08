Jej przebój śpiewała cała Polska. Marlena Drozdowska odświeża wielki hit

To właśnie z Grupą I pojawiła się na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1974 r. Z napisanym przez Loranca (do słów Jonasza Kofty) utworem "Radość o poranku" ( sprawdź! ) zdobyła nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. 50 lat od tego sukcesu Marlena Drozdowska postanowiła przypomnieć ten przebój. W nowej wersji piosenki towarzyszy jej zespół BeMy, dowodzony przez braci Mattiego i Eliego Rosinskich. Grupa dała się poznać szerokiej publiczności w szóstej edycji "Must Be The Music" w Polsacie, gdzie zajęła drugie miejsce w finale. Sukcesy odnosili także na festiwalach w Sopocie i Jarocinie.