Jeff Lynne's ELO ogłosiło ostatnią, pożegnalną trasę koncertową. Tournée "The Over and Out Tour" to w sumie 27 dat w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Nowym Jorku, Chicago czy Seattle. Ostatni koncert w karierze ma zagrać 25 października w Los Angeles w Kalifornii. Organizatorem koncertów jest agencja Live Nation.

Jeff Lynne ( sprawdź! ) znany jest jako jeden z najbardziej kreatywnych twórców w historii muzyki - zasłynął jako autor, ale także producent. Jego zespół sprzedał ok. 50 mln płyt na całym świecie, a w ubiegłym roku został wprowadzony do Hali Sław Songwriterów, a w 2017 roku grupę Electric Light Orchestra przyjęto do Rock and Roll Hall of Fame. Koncerty Lynne'a słyną z rozmachu, a podczas nich prezentuje charakterystyczną dla ich brzmienia od lat mieszankę rocka i popu.

"Finałowa trasa zatrzymuje się w USA, będzie nieziemska! Dołącz do Jeff Lynne's w trakcie historycznego wieczoru, na żywo" - zapowiada artysta.

Jeff Lynne, który skończy w tym roku 77 lat, przez lata współpracował blisko m.in. z The Beatles, Bryanem Adamsem czy George'em Harrisonem, był też członkiem supergrupy The Travelling Wilburys, w której skład wchodzili: Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison oraz Tom Petty.

W 2019 roku grupa Jeff Lynne's ELO wydała ostatni dotąd album: "From Out of Nowhere", który promować miała trasa koncertowa po Europie. 15 maja 2020 roku, artysta ogłosił w mediach społecznościowych, że koncerty są odwołane z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Muzyk miał wystąpić m.in. w Sztokholmie, Berlinie, Amsterdamie, Londynie i Dublinie.

Teraz amerykańscy fani cieszą się, że gwiazdor rocka zdecydował się zakończyć karierę w ich kraju. "Do zobaczenia"; "Najlepszy koncert w historii, pójdę znów!"; "Cincinnati, obecny. Tak bardzo podekscytowany!".

Innego zdania są angielscy fani, skąd pochodzi zespół - zwłaszcza po ostatniej trasie, która się nie odbyła. "Smutne, jeśli to wasza ostatnia trasa. Naprawdę, jako brytyjska ikona chcesz tam to skończyć?" - pisze jedna z fanek. "Cieszę się w imieniu amerykańskich fanów, ale czuję się oszukany i smutny, że to jedynie USA... liczyłem tez na nową muzykę" - dodaje inny miłośnik ELO.

Mają jednak nadzieję, że słowo "finalna" jest tu jedynie chwytem marketingowym, a Lynne zdoła pożegnać się z wierną publicznością także w Europie. Polscy fani z pewnością także na to by liczyli - Jeff Lynne nigdy dotąd nie wystąpił w naszym kraju.