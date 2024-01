Jednym pytaniem o zespół Dżem narobił sporo zamieszania. "Nie planowałem tego zrobić"

Łukasz Drapała wpisem w mediach społecznościowych narobił sporo zamieszania, bo spora grupa fanów grupy Dżem uznała, że to właśnie on zostanie nowym wokalistą tego zespołu. Teraz finalista "The Voice of Poland" postanowił sam skomentować te pogłoski.

Łukasz Drapała jest wokalistą grupy Chemia /Artur Zawadzki /Reporter