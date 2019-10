Jeden Osiem L: Zobacz teledysk "Zatrzymaj się"

Pamiętany z wielkiego przeboju "Jak zapomnieć?" duet Jeden Osiem L prezentuje teledysk do nowego utworu "Zatrzymaj się".

Duet Jeden Osiem L prezentuje nowy utwór /materiały prasowe

Jeden Osiem L to pochodzący z Płocka duet, przez niektórych uznawany za gwiazdę hiphopolo, obok takich wykonawców, jak Mezo, Verba, Ascetoholix czy Doniu. Hiphopolo (nawiązujący nazwą do disco polo) to negatywny termin używany przez krytykujących dziennikarzy i innych raperów, jak Peja czy Tede.

Reklama

Grupa dała się poznać z wielkiego przeboju "Jak zapomnieć" (2003 r.).

Największą popularnością cieszył się ich debiutancki album "Wideoteka", który uzyskał status Złotej Płyty (ponad 57 tys. sprzedanych egzemplarzy). Formacja zgarnęła m.in. dwie statuetki Eska Music Awards i Mikrofon Popcornu. W 2005 roku na Sopot TOPtrendy Festival grupa zajęła drugie miejsce w koncercie TOP, przegrywając tylko z Krzysztofem Krawczykiem.

Zobacz teledysk "Jak zapomnieć":

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jeden Osiem L Jak zapomnieć

Sprawdź tekst "Jak zapomnieć" w serwisie Teksciory.pl!

Wydana pod koniec września 2014 r. płyta "deKada" to czwarty album Jeden Osiem L, przygotowany z okazji 10-lecia działalności.

Album zawierał największe hity 18L, takie jak m.in. "Jak zapomnieć" i "Pytam kiedy" oraz trzy w pełni premierowe nagrania. Niektóre utwory zostały lekko przearanżowane i zmasterowane na nowo.

Duet szykuje się do premiery nowego wydawnictwa - pierwszą zapowiedzią był singel "Zanim wszystko stracę", który ma już ponad 2,7 mln wyświetleń.

Clip Jeden Osiem L Zanim wszystko stracę

Sprawdź tekst "Zanim wszystko stracę" w serwisie Teksciory.pl!

Kolejnym premierowym utworem była "Grawitacja" (ponad 575 tys. odsłon), a teraz duet prezentuje "Zatrzymaj się".

"Wielokrotnie zdarza się stanąć przed wyborem, który w danej chwili może się wydawać nic nie znaczący, ale w konsekwencji jest kluczowy dla naszego życia, jak również dla przyszłości wielu innych osób. Czy czytać dziecku wieczorami książkę, czy posadzić je przed konsolą? Czy wypić jeszcze jedno piwko i wracać autem leciutko dziabniętym, czy iść na całość i wrócić taksówką? A może w ogóle odstawić picie? Czy gonić za pieniądzem? Żyć żeby pracować, ale mieć, czy pracować żeby żyć, ale być? Czy kiedyś było lepiej, bo było mniej? Czy to, że teraz jest więcej oznacza, ze kiedyś było gorzej?" - czytamy w opisie "Zatrzymaj się".

"Czyż nie jesteśmy już zmęczeni codziennym omijaniem pułapek wszechogarniającego konsumpcjonizmu, gdzie telewizja, radio, internet, prasa atakuje nas zewsząd obrazkami szczęśliwych ludzi w drogich szmatach? Czy ci pięknie wyglądający ludzie naprawdę są lepsi i szczęśliwsi? Czy oglądanie tych obrazków sprawia, że my jesteśmy szczęśliwsi, czy może wyzwala w nas chęć posiadania i robi niewolników pieniądza? Świat pędzi, dlatego warto się zatrzymać i pomyśleć zanim zapędzi nas tam, gdzie nie chcielibyśmy żyć" - dodają muzycy duetu.

Obecnie Jeden Osiem L to Łukasz Wółkiewicz (wokalista i auto tekstów) oraz Krzysztof "Tfk" Bączek znany także jako Chris Toffson (kompozytor i producent wszystkich dotychczasowych nagrań zespołu).