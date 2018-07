Jarosław Kozidrak planował wejść do studia. Klaudia Karkut miała być nową Beatą Kozidrak?

Zmarły 12 czerwca Jarosław Kozidrak, brat Beaty Kozidrak, śpiewający gitarzysta oraz współzałożyciel zespołu Bajm, planował nowy projekt z inną wokalistką.

Klaudia Karkut współpracowała z Jarosławem Pietrasem /oficjalna strona wykonawcy

"Z ogromną przykrością informujemy, że w dniu 12.06.2018 r zmarł Nasz przyjaciel, brat, współzałożyciel zespołu BAJM - Jarosław Kozidrak.

To był wspaniały człowiek, obdarzony wielkim talentem, twórca przebojów takich jak: 'Józek nie daruję Ci tej nocy', 'Nie ma wody na pustyni' czy 'Dwa serca Dwa smutki'" - taki komunikat pojawił się na facebookowym profilu zespołu Bajm.

O śmierci muzyka poinformowali siostra Jarosława Beata Kozidrak i menedżer grupy Andrzej Pietras (były mąż wokalistki).





Teraz pojawiły się informacje, że Jarosław Pietras (opuścił Bajm w 1987 r.) wraz z Andrzejem Pietrasem szykował nowy projekt z udziałem Klaudii Karkut, śpiewającej w lubelskim klubie Hades Szeroka.

"Pan Jarosław podszedł do mnie po jednym z koncertów i zaproponował współpracę w nowej grupie. To było dla mnie wyróżnienie. Podczas współpracy, która między nami trwała, zawiązała się nić przyjaźni nie do opisania. Był to wspaniały, wyjątkowy, wrażliwy człowiek i jednocześnie niezwykle samotny. Potrafiliśmy rozmawiać godzinami na różne tematy. Pomimo swoich problemów i samotności zawsze potrafił mnie pocieszyć, rozśmieszyć..." - opowiada "Super Expressowi" wokalistka.

Na Facebooku możemy przeczytać, że muzycy mieli wejść do studia.



"Ciężko pracował do ostatniej chwili tworząc ciągle kolejne hity. Najświeższe to z ostatnich 2 tygodni to 'Marsz na prośbę wojska' oraz 'Piosenka dla mnie', która chciał byśmy razem wykonywali. Na wszystko są dowody. Dobrze, że było mi dane być przy nim/ z nim wraz z Pawłem praktycznie do końca, że nie był do końca sam tylko miał nas pod ręką... jak tu teraz żyć bez niego?" - pisze Klaudia.

To Jarosław Kozidrak napisał dla niej piosenkę "Jedwabna nić", razem mieli też przypomnieć wielki przebój Bajmu "Dwa serca dwa smutki".







Grupa Bajm powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - wokalistki Beaty Kozidrak, wokalistów Andrzeja Pietrasa i Jarosława Kozidraka (brat Beaty) oraz gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 r., by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak.

Zdjęcie Bajm w 1979 r. - na dole po lewej Jarosław Kozidrak, obok niego Andrzej Pietras, w środku Beata Kozidrak / Jacek Mirosław / Agencja FORUM

Po zaledwie kilku miesiącach z piosenką "Piechotą do lata" zespół zakwalifikował się do Konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu, zajmując tam drugie miejsce. Bajm błyskawicznie wyrósł na gwiazdę polskiej piosenki, co potwierdziły wczesne przeboje "W drodze do jej serca" i "Co mi Panie dasz".

Wydany w 1983 r. debiutancki album zatytułowany po prostu "Bajm" rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, a status przebojów zdobyły także "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Różowa kula".



Obecnie Bajm tworzą Beata Kozidrak, gitarzyści Adam Drath i Piotr Bielecki, Artur Daniewski (bas), Krzysztof Nieścior (perkusja) oraz Maria Dobrzańska (chórki).

"Kilkukrotnie zmienił się skład zespołu. Z różnych powodów. Niemniej w tym składzie gramy od 25 lat. Tylko Maria później doszła. W pewnym momencie miałam dość męskich problemów" - tłumaczyła Beata Kozidrak w rozmowie z serwisem przeAmbitni.pl.