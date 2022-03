Zespół Reprezentacyjny powstał w 1983 w Warszawie. Założyli go studenci - Jarosław Gugała (fortepian, śpiew), Filip Łobodziński (gitara, śpiew) oraz Adam Jamiołkowski (gitara, śpiew). Grupa występowała do 1990 roku, a następnie w 2005 wznowiła działalność. W repertuarze zespołu znajdują się głównie utwory zaliczane do nurtu poezji śpiewanej, a także własne aranżacje stworzone do literackich pozycji Lluisa Llacha i Georges'a Brassensa.

Na facebookowym profilu zespołu pojawiło się dziś nowe nagranie. Widzimy na nim Jarosława Gugałę, który przy akompaniamencie fortepianu wykonuje "List Sułtana Mehmeda IV do Siczy Zaporoskiej i odpowiedź Kozaków".

Okryty legendą i napisany kulturalnym językiem przez sułtana list, miał spotkać się z dość wulgarnym odzewem Kozaków. Według najpopularniejszej wersji tej historii, w 1675 lub 1680 roku władca wysłał atamanowi Iwanowi Sirce ultimatum wzywające do posłuszeństwa. Pismo miało spotkać się z niezadowoleniem Kozaków, którzy odpowiedzieli sułtanowi drwiąc z niego.

Wideo ze studia jest przeplatane zbliżeniami na obraz "Kozacy piszą list do sułtana" Ilji Riepin (1878-1891). Całemu klipowi towarzyszą ukraińskie napisy, widoczne jest też zdjęcie ukraińskich żołnierzy, a na końcu dziennikarz dedykuje swój występ mieszkańcom Zaporoża. Przyznaje, że nagrał go "ku pokrzepieniu serc". Zobacz nagranie!

Zespół Reprezentacyjny w ciągu niemal 40 lat kariery wydał siedem albumów studyjnych. W 2007 roku ukazał się album "Kumple to grunt", który uzyskał status złotej płyty, a w 2014 roku zadebiutował "Mur - piosenki Lluisa Llacha". Jest to jednocześnie ostatni dotąd krążek w dorobku grupy.