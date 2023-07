REGULAMIN KONKURSU:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Jarocin Festiwal 2023 - konkurs" (dalej: "Konkurs").

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (dalej: "Interia.pl" lub "Organizator").

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/interiamuzyka w dniach 11-13.07.2023.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych na adres muzyka@firma.interia.pl czterech najlepszych i najciekawszych, według komisji konkursowej, odpowiedzi na pytanie: "Z czym kojarzy Ci się festiwal w Jarocinie i z kim chciał(a)byś spędzić go w tym roku?".

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Interia.pl oraz pod adresem https://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-jarocin-festiwal-2023-regulamin-konkursu,nId,6894183.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która poza spełnieniem pozostałych warunków określonych Regulaminem: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. b) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Interia.pl lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu, c) wykonała i przesłała zadanie konkursowe.

2. Zadaniem Uczestników w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte: "Z czym kojarzy Ci się festiwal w Jarocinie i z kim chciał(a)byś spędzić go w tym roku?" oraz wysłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora Konkursu: muzyka@firma.interia.pl.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie odpowiedzi, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji odpowiedzi przesłanych przez Uczestników oraz ich usunięcia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku, gdy odpowiedzi zawierają treści reklamujące podmioty konkurencyjne wobec Interia.pl.

4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są cztery podwójne karnety na Jarocin Festiwal 2023, odbywający się w dniach 14-16 lipca 2023 r.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wyłaniając osoby nagrodzone komisja konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem merytorycznym i językowym oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych odpowiedzi konkursowych. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez komisję konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, wyślą e-maila na adres muzyka@firma.interia.pl, zawierającego odpowiedź na pytanie otwarte: " Z czym kojarzy Ci się festiwal w Jarocinie i z kim chciał(a)byś spędzić go w tym roku?", a ich odpowiedź uznana zostanie za jedną z czterech najciekawszych przez komisję konkursową, o której mowa w pkt. 2 powyżej ("Zwycięzcy").

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, natychmiast po rozstrzygnięciu Konkursu. Informacja o wyborze czterech Zwycięzców zostanie umieszczona w formie zbiorczego komentarza pod postem konkursowym.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć Organizatorowi drogą mailową, że nagrodę przyjmuje w ciągu 1 dnia od otrzymania informacji o wygranej.

6. Nagroda w postaci jednego z czterech podwójnych karnetów na Jarocin Festiwal 2023, zostanie przesłana do Zwycięzcy drogą mailową.

7. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odbioru nagrody przez Zwycięzców jest podanie Organizatorowi prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, które są niezbędne celem weryfikacji tożsamości Zwycięzcy oraz do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, publikacji danych osobowych zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu przekazanych Organizatorowi danych osobowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

4. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu facebookowym pod adresem: https://www.facebook.com/interiamuzyka.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.