Jared Leto zaskoczył fanów na Rynku Głównym przed koncertem w Krakowie

Jared Leto zjawił się na krakowskim Rynku Głównym, aby wykonać kilka piosenek na żywo.

Na kilka godzin przed tym wydarzeniem zapowiedział tajemnicze spotkanie na swoim profilu na Instagramie, zachęcając fanów do zebrania się o 14:30 pod pomnikiem Adama Mickiewicza.



"Do zobaczenia wkrótce" - zachęcał we wpisie.

Jared Leto dał zaskakujący koncert na żywo

Fani nie zawiedli i tłumnie stawili się pod pomnikiem, czekając na swojego idola. Jared pojawił się razem z bratem Shannonem, obaj dzierżąc gitary, aby zagrać krótki, akustyczny koncert. W programie znalazło się kilka piosenek zespołu, które rozgrzały atmosferę na krakowskim Rynku.

Reklama

Zdjęcie Jared Leto zaskoczył fanów na Rynku Głównym / Tadeusz Koniarz/REPORTER / East News

Pluszowy pieróg od wdzięcznych fanów

Na zakończenie spotkania amerykański gwiazdor otrzymał niecodzienny prezent - wielkiego, pluszowego pieroga. Prezent wielce ucieszył Leto, gdyż jest on znany ze swojej miłości do polskich pierogów.

Już w ubiegłym roku artysta zażartował podczas występu na Orange Warsaw Festival w 2023 roku, że najlepszym prezentem będą dla niego pokaźne porcje pierogów. Prosił fanów o przekazanie swoim babciom, by ich nie wyrzucały pierogów.

"Powiedzcie swoim babciom, prababciom i praprababciom, żeby zrobiły dla mnie pierogi. Nie wyrzucajcie ich, przynieście mi na talerzu. Pokaźna porcja pierogów będzie dla mnie najlepszym prezentem" - przekazał.

Jak widać, jego życzeniu stało się zadość.



Zdjęcie Jared Leto zaskoczył fanów na Rynku Głównym / Tadeusz Koniarz/REPORTER / East News

Thirty Seconds to Mars w Krakowie. Koncert 9 maja o 21:00

Thirty Seconds to Mars 9 maja o 21:00 zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie w ramach światowej trasy koncertowej "Seasons 2024 Global Tour". To pierwsza trasa zespołu od ponad pięciu lat, podczas której odwiedzają Amerykę Łacińską, Europę, Amerykę Północną, Australię i Nową Zelandię. Występ na Rynku Głównym był doskonałym preludium tego długo wyczekiwanego koncertu.