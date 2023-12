Jan Pietrzak stanął w obronie TVP. Ostry komentarz dawnej gwiazdy!

Jan Pietrzak śpiewa o Tusku, Orłoś komentuje. "Żenada"

Były dziennikarz TVP nie mógł zostawić tych słów bez komentarza. Ostro stwierdził, że bardzo nie podoba mu się taki język. "Kolejny dziaders opętany Tuskiem... MŻK, czyli Masakra Żenada Kompromitacja" - napisał na Instagramie.

Czy Maciej Orłoś planuje powrót do "nowego TVP"? Dziennikarz uważa, że mógłby być jedną z wizytówek telewizji bo wie, jak postrzegają go widzowie. "Wiem, że to nieskromnie powiem, ale takie sygnały dostaję od bardzo dawna i jestem w ten sposób przez wielu widzów postrzegany - jako jeden z symboli Telewizji Polskiej" - mówił w rozmowie z "Faktem".

Czym dziś zajmuje się były prowadzący legendarny program z TVP1? Po odejściu z telewizji w 2016 roku rozpoczął pracę w Telewizji WP, gdzie prowadził program informacyjny "Dzieje się 16:50". Wkrótce stacja zrezygnowała z popołudniowych wiadomości, a Maciej Orłoś zaczął prowadzić wieczorny program "Orłoś kontra". I choć odtąd współpracował z wieloma nadawcami (m.in. Radio ZET, Radiospacja, Radio Nowy Świat), to od 2018 roku nie można było zobaczyć go na ekranie telewizora. Tymczasem prowadzi swój własny kanał na YouTube, w którym komentuje rzeczywistość polityczną i społeczną.

Czytaj też: