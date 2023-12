Jan Górka został zwycięzcą 14. edycji "The Voice of Poland", pokonując w finale Antoniego Zimnala, Becky Sangolo i Maję Walentynowicz.

Wokalista zdobył: statuetkę "The Voice of Poland" i tytuł "najlepszego głosu w Polsce", kontrakt płytowy z Universal Music Polska, 50 tys. złotych oraz - co ogłoszono dopiero w finale - złoty bilet do konkursu premier na Festiwalu w Opolu w 2024 roku.

Piosenka "Zadzwonię" Górki na Spotify została odsłuchana ponad 200 tys. razy, natomiast na Youtube zgarnęła na trzech linkach (oficjalne występy w programie i kanał uczestnika) ponad pół miliona odsłon.



Jan Górka pojedzie na Eurowizję? Zabrał głos

Nic dziwnego, że fani zwycięzcy "The Voice of Poland" zaczęli dopytywać go, czy zamierza powalczyć o wyjazd na Eurowizji. Wokalista odniósł się do tematu przy okazji wspólnego live'a na Instagramie z Lanberry.

"Ja bym chciał. Mam coś napisane, ciekawe czy się nadaje. Fajnie by było się na Eurowizji pokazać" - stwierdził muzyk.

Lanberry przypomniała mu natomiast, że najlepiej na scenie TVP czuł się podczas wykonywania eurowizyjnego utworu "Fairytale" Aleksandra Rybaka, zwycięzcy konkursu w 2009 roku.

"Miałeś luz, też to poczułam. To była wisienka na torcie" - komentowała Lanberry. Trenerka dodała też, że występ docenił sam Rybak.

"Skrzypek, który grał solówkę w programie, udostępnił ją u siebie i Aleksander Rybak to repostował. Wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią ci, abyś wziął udział w tym konkursie" - komentowała.

Przy tworzeniu nowej muzyki Górka może liczyć na swoją trenerkę, która przyznała, że może mu pomóc w każdej chwili. Przypomnijmy, że Lanberry jest współautorką zwycięskich hitów z Eurowizji Junior Roksany Węgiel i Viki Gabor (odpowiednio "Anyone I Want To Be" i "Superhero"). Sama Lanberry bezskutecznie próbowała dostać się Eurowizję.

Kto wyjedzie na Eurowizję w 2024 roku z Polski? Lista chętnych jest spora

W przyszłym roku Eurowizja odbędzie się w dniach 7 - 11 maja, na razie nie wiadomo w jaki sposób TVP wyłoni polskiego kandydata.

Wiadomo jednak, że lista zainteresowanych konkursem jest całkiem sporo. Piosenkę zgłosić mają m.in. Luna, Justyna Steczkowska, Kuba Szmajkowski i Anna Jurksztowicz. Zainteresowanie Eurowizją wyrazili również: Michał Szpak i Natasza Urbańska.

W 2023 roku Polskę na Eurowizji reprezentowała Blanka z utworem "Solo". Zwyciężczynią została Loreen ze Szwecji z utworem "Tattoo".