Jaką muzykę wybrać do treningu? I jak wygodnie słuchać jej podczas ćwiczeń? Kilka wskazówek

Materiał promocyjny



Biegacz przemierzający miejskie ulice ze słuchawkami w uszach czy osoba ćwicząca na siłowni nucąca ulubioną piosenkę to widok, który nikogo już nie dziwi. Muzyka towarzyszy sportowcom dyscyplin drużynowych podczas rozgrzewki czy przerwy w meczu. Piłkarze, siatkarze czy koszykarze uwielbiają przygotowywać się do starcia w rytm skocznych i głośnych utworów. Wyzwala to w nich pokłady adrenaliny, które starają się następnie wykorzystać podczas rozgrywki. Warto wziąć z nich przykład, stworzyć swoją listę przebojów i przetestować jej efekt na sobie. Po który gatunek zatem najlepiej sięgnąć?



Jaka jest najlepsza muzyka do treningu?

Wydawałoby się, że sprawa jest dosyć prosta. Najlepsza muzyka do ćwiczeń to ta, której słuchamy na co dzień. Czyli artyści, zespoły i piosenki, które po prostu lubimy. Okazuje się, że jednak nie do końca. Naukowcy przyglądający się wpływowi muzyki na trening zauważyli, że najlepiej sprawdzają się gatunki o wysokiej częstotliwości uderzeń na minutę (BPM - beats per minute) i utwory o regularnej, rytmicznej budowie. Nie jest to być może zbyt odkrywcze, ale potwierdza to, czego z pewnością każdy się domyślał. Dobrym wyborem będą zatem różne rodzaje muzyki elektronicznej. Techno (120 - 125 BPM), house (115 - 130 BPM) czy trance (130 BPM i więcej) cechują się regularnym bitem, który świetnie nastraja do pokonywania kolejnych powtórzeń przy wyciskaniu ciężarów lub nadaje tempo przy ćwiczeniach interwałowych i cardio. Jedne są bardziej melodyjne, drugie dość surowe w swojej kompozycji, ale to już rzecz gustu. Dość oczywistym jest fakt, że szybkie utwory wpływają po prostu pobudzająco i dodają mnóstwo energii nawet w pochmurny, przygnębiający dzień.

Co więcej, badania pokazują także, że muzyka podczas treningu działa tym lepiej, im bardziej jej rytm dostosowuje się do...rytmu bicia naszego serca. Każdy z pewnością doświadczył zjawiska, kiedy czuł się niejako zsynchronizowany z muzyką, której słuchał w czasie ćwiczeń.



Drugim popularnym gatunkiem chętnie wybieranym przez sportowców jest hip-hop, ponownie we wszystkich swoich odmianach. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z nieco innym działaniem. Hip-hop przede wszystkim silnie wpływa na emocje. Dużo mniejsze znaczenie dla ćwiczeń ma sam podkład muzyczny, najważniejsze są słowa rapera. Często są to teksty nawołujące bezpośrednio odbiorcę do konsekwentnego dążenia do celu, realizowania swoich założeń bez względu na okoliczności i niepoddawania się w obliczu przeciwności. Wiele osób lubi tę formę motywacji, dlatego słuchanie utworów hip-hopowych połączone jednocześnie z wykonywaniem treningu wyzwala dodatkowe siły i zasoby energii.

Jak słuchać muzyki podczas treningu?

Okazuje się także, że nie tylko sam rodzaj, ale również sposób słuchania muzyki ma spore znaczenie. Jej wpływ jest silny wtedy, gdy wszelkie inne dźwięki z zewnątrz są odpowiednio wygłuszone. Dlatego zawodnicy chętnie sięgają po wysokiej jakości słuchawki sportowe, odpowiednio przystosowane do noszenia i użytkowania podczas treningu. Ich bezprzewodowa konstrukcja i brak kabli daje niesamowitą wygodę, a profilowane końcówki świetnie trzymają je w uszach nawet podczas intensywnych i dynamicznych wymachów czy wyskoków. Ogromną popularnością cieszą się m.in. modele słuchawek sportowych JBL dostępne w sklepie internetowym Sportano. Oferują wysoką jakość dźwięku, łączność Bluetooth i długi czas odtwarzania muzyki - nawet do sześciu godzin. Estetyczne pudełko chroni słuchawki przed zniszczeniem czy zgubieniem, a jednocześnie pełni rolę ładowarki.





Alternatywnym wyborem mogą być również głośniki przenośne JBL. Mają niewielkie rozmiary, są odporne na wodę i kurz, a przy tym grają naprawdę głośno. Sprawdzą się podczas gry na boisku, biwaku z przyjaciółmi czy podczas innych aktywności w większym gronie.

Trening z muzyką to po prostu przyjemność

Odpowiednia motywacja to klucz do sukcesu w każdej dziedzinie życia, także w sporcie. A muzyka od zawsze stanowiła jedną z najlepszych metod uwalniania dodatkowej dawki energii. Powyższe wskazówki należy oczywiście traktować jako podpowiedź, a nie jedyną słuszną teorię. Jeśli dany zawodnik uwielbia przygotowywać się do meczu słuchając takich zespołów jak Metallica czy Iron Maiden, to nie musi zamieniać ich na Armina Van Buurena czy Tiesto. Z kolei osoby, którym podczas treningu towarzyszy muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, Beethovena lub Fryderyka Chopina, także nie powinni dokonywać rewolucji w swoich przyzwyczajeniach, ściągając utwory Jay-Z czy Drake’a. Każdy ma bowiem własne preferencje, gust i styl, które należy pielęgnować, a nie dostosowywać do narzuconych standardów.



Jednak bez wątpienia w każdym przypadku znaczenie ma jakość odtwarzanej muzyki. Warto zajrzeć do sklepu online Sportano i wybrać wysokiej klasy słuchawki sportowe lub przenośne głośniki. Szczególnie że zapisując się teraz na newsletter Sportano, można otrzymać wyjątkowy rabat na pierwsze zakupy. A nowe urządzenie z pewnością sprawi wiele radości i umili każdą chwilę treningu!