Jak wyglądają dzieci Phila Collinsa? Skóra zdjęta z ojca!

Phil Collins jest dumnym ojcem pięciorga dzieci - trzech synów i dwóch córek. Przyszły na świat za sprawą związków z trzema różnymi kobietami na przestrzeni lat 1975-2005.

Szczególnie bliską więź mają ze sobą 34-letnia Lily Collins i jej 22-letni przyrodni brat Nic Collins. Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie, dzięki któremu gwiazda serialu Netflixa ma nadzieję rozreklamować brata wśród swoich obserwujących.

Koncert Genesis w Berlinie (7.03.2022)

Perkusista, który zastąpił za instrumentem swojego ojca na solowej trasie koncertowej oraz tej z Genesis, ma własny zespół The Effect. Pierwszy koncert grupy nie mógł obyć się bez wspierającej siostry. Na zamieszczonej w sieci fotografii roześmiana tuliła brata.

"Nic nie uszczęśliwiło mnie bardziej niż możliwość dopingowania was z widowni. To dopiero początek kolejnej niesamowitej podróży" - napisała. Zachęciła też fanów do kupowania koncertowych pamiątek zespołu. W międzyczasie pod postem pojawiło się aż 90 tys. reakcji - Lily Collins jest obserwowana przez 28,7 mln osób, więc można się spodziewać, że brat jest jej wdzięczny za taką globalną reklamę.

Nic nie pozostał jej dłużny i napisał: "Dziękuję bardzo!!! Wspaniale było cię tam mieć. Kocham cię!".

Phil Collins - kim są jego dzieci?

Najstarsi są Joely Collins i Simon Collins, których matką jest pierwsza żona perkusisty - Andrea Bertorelli. To rozstanie z nią było inspiracją do powstania słynnego "In The Air Tonight". Para była razem w latach 1975-1979.

Joely urodziła się w 1972 roku nie jest biologiczną córką muzyka, lecz byłego partnera Bertorelli. Joely Collins pracuje przy kanadyjskich serialach i posiada własną firmę producencką StoryLab Productions. To dzięki jej namowom Phil Collins zdecydował się na powrót z emerytury w 2015 roku. 51-latka spełnia się jako matka. "Uwielbiam być mamą! Myślę, że to najbardziej satysfakcjonująca praca, jaką można mieć" - mówiła na temat macierzyństwa dla Urban Moms.

Zdjęcie Joely Collins w 2016 roku / Jason Bahr/Getty Images for SeriesFest / Getty Images

Simon urodził się w 1976 roku i podobnie jak słynny ojciec jest muzykiem. Ojciec zachęcił go do grania kupując mu perkusję na ósme urodziny. "Genesis miało głęboki wpływ na moje życie" - mówił w wywiadzie dla Hot Press. "Dorastanie w otoczeniu tak niesamowitych muzyków i tak miłych i kochanych ludzi zdecydowanie wprowadziło mnie w nastrój [rocka progresywnego]" - dodawał.

Ojciec i syn wielokrotnie występowali razem na żywo, ale w studio spotkali się tylko raz - na albumie młodszego Collinsa "U-Catastrophe". "Wszyscy w rodzinie mieszkają w różnych częściach świata" - mówił na 70. urodziny ojca dla express.co.uk. "Wszyscy nadal jesteśmy w kontakcie - utrzymujemy go przez Zoom".

Zdjęcie Simon Collins, najstarszy syn Phila Collinsa w 2013 roku / Will Ireland/Prog Magazine/Future via Getty Images/Future via Getty Images / Getty Images

Drugą żoną Phila była Jill Tavelman (1984-1996). Związek z nią zaowocował narodzinami w 1989 roku Lily Collins, czyli popularnej dziś gwiazdy serialu "Emily w Paryżu". Podobnie jak jej przyrodni brat Simon, chciała samodzielnie tworzyć swoją ścieżkę kariery, by "nie wybić się" na plecach ojca. "Nie było mowy o tym, by ludzie myśleli, że korzystam z darmowej przepustki dzięki mojemu nazwisku" - mówiła Vogue France w listopadzie zeszłego roku.

"Jestem dumna z mojego taty, ale chciałam być sobą, a nie tylko jego córką" - mówiła. "Uwielbiam śpiewać. Ale ponieważ chciałam pójść własną drogą, z dala od ojcowskiego geniuszu - wolałam być aktorką".

Zdjęcie Lily Collins jest rozchwytywaną aktorką / Dominique Charriau/WireImage / Getty Images

Choć od lat próbowała swoich sił w różnych produkcjach, to udało jej się dopiero za sprawą hitowego serialu Netflixa, "Emily w Paryżu". Wcieliła się tam w główną postać, a za rolę zdobyła nominacje do Złotego Globu i nagrody Emmy.

Aktorka wielokrotnie opowiadała o tym, jak burzliwy rozwód rodziców wpłynął na jej życie. I choć nie doczekała się biologicznego rodzeństwa, to jest bardzo zżyta - głównie z młodszym bratem Nikiem.

Zdjęcie Lily - najmłodsza córka Phila Collinsa / Frazer Harrison/Getty Images For Relativity Media / Getty Images

Trzecią żoną Collinsa w 2000 roku została Orianne Cevey. Sześcioletnie małżeństwo skończyło się głośnym rozstaniem, a 10 lat po nim para znów się zeszła. W 2020 roku doszło jednak do bardzo burzliwego rozstania. Para doczekała się dwóch synów - urodzonego w 2001 roku Nica oraz Matthew, który przyszedł na świat w 2005 roku.

Nic Collins zaczął grę na perkusji w wieku zaledwie dwóch lat. Tajniki pracy ojca poznał jeszcze dokładniej w 2017 roku, gdy Phil Collins zaprosił go do gry na perkusji na swojej solowej trasie koncertowej. "To nie dlatego, że jest synem szefa, (...) to dlatego, że jest wystarczająco dobry" - mówił wówczas Phil w programie "The Project". "Zespół zakochał się w nim... nagle okazało się, że wie, co robi i nie jest przerażony sytuacją" - kontynuował dumny ojciec. "Jestem bardzo zadowolony z niego i że możemy przejść przez to razem" - dodawał.

Nic występuje teraz nie tylko z The Effect ale także m.in. zespołem Better Strangers. Po ukończonej w ubiegłym roku trasie koncertowej z Genesis wspominał, jak bardzo trasa koncertowa z ojcem i jego legendarnym zespołem wpłynęła na jego grę.

"To ekscytujący czas dla mnie pod względem muzycznym, ponieważ naprawdę odnajduję swoją pozycję i odkrywam, kim jestem jako perkusista, muzyk i autor tekstów" - mówił magazynowi "People". "Trudno zignorować wpływ, jaki wywarła na mnie trasa koncertowa z Genesis na poziomie muzycznym i osobistym" - dodawał.

Najmłodszym dzieckiem Phila Collinsa jest urodzony w 2005 roku Matthew Collins. O 18-letnim dziś chłopaku niewiele wiadomo, bo woli pozostać osobą prywatną. Ze sławną rodziną pojawiał się publicznie jedynie podczas meczów NBA, a gdy był młodszy, był zabierany na "ścianki".

Gdy Phil Collins i Orianne Cevey w 2016 roku dali sobie szansę 10 lat po rozstaniu, obaj synowie bardzo się ucieszyli. "Matthew mówił, że to było jego życzenie na urodziny. Urodził się pierwszego grudnia i powiedział: "Och, moje życzenie się spełniło" - mówiła wówczas matka chłopca.