Natalia Kukulska jest obecnie jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Jej mężem jest Michał Dąbrówka, z którym ma troje dzieci: syna Jana (ur. w 2000 r.), a także dwie córki - Anię (ur. 2005 r.) oraz Laurę (ur. 2017 r.).

Córka Natalii Kukulskiej skończyła 19 lat. "Prześliczna dziewczyna"

19-latka wyjechała na studia do Wielkiej Brytanii. "Afirmowała, marzyła i rzeczywiście się spełniło. Trudny był moment rozstania, ale teraz w dzisiejszych czasach rzeczywiście nietrudno być w kontakcie. No nie da się przytulić człowieka, dotknąć, ale widzieć się go da, więc ten moment, kiedy sobie wyobrażaliśmy dawno temu, że kiedyś będziemy mogli oglądać się ze znajomymi przez telefon, on się już stał totalną normą, więc to trochę ułatwia w takiej rozłące" - mówiła wokalistka w rozmowie z Plejadą.

Z okazji urodzin nastolatki dumna mama udostępniła post w mediach społecznościowych. "Ktoś całkiem nowy, a tak bardzo mój... 'Tylko proszę obiecaj, że powrócisz tu znowu malutka i dasz się utulić do snu'. Anuś - Kocham i pękam z dumy!" - napisała.

Fani pospieszyli z życzeniami. "Prześliczna dziewczyna. Wszystkiego najlepszego! Ps. Czy tylko mnie Ania przypomina.... Shakirę?", "Obie piekne i jakie do siebie podobne!", "Podobna do mamy. Podobna do babci Anny Jantar naprawdę mocno", "Jesteście jak siostry!" - komentowali.