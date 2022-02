Krystian Pudzianowski mieszka w Białej Rawskiej. To właśnie tam lider Pudzian Band wybudował swoją ogromną posiadłość. Jej sporą częścią jest też sad.



"To są moje tereny rodzinne. Obok mieszkają moi rodzice, nieopodal mieszka też mój brat, czyli wszyscy jesteśmy w takiej kupie rodzinnej. Najpiękniej jest tutaj w maju, gdy wszystko kwitnie. Nie zastąpiłbym tego na żadne inne miejsce" - tłumaczył Krystian Pudzianowski.

"Miasto nie jest dla mnie. Lubię ciszę i spokój, a tam żyje się za szybko. To nie jest miejsce dla mnie" - dodał.



Krystian Pudzianowski pokazał dom. Jak mieszka brat Pudziana?

"Dom powinien mieć przestrzeń i powinno być w nim nowocześnie" - mówił w programie "Czym chata Bogata. Tak mieszkają gwiazdy disco polo" emitowanym w Disco Polo Music. "Nienawidzę ciężko i starego stylu. To mnie przytłacza" - dodał.

W domu Pudzianowskiego znalazło się też sporo drewnianych elementów. "Uważam, że daje dużo ciepła w domu, więc trochę tego drewna musiało się pojawić" - komentował wokalista.

Krystian Pudzianowski (Pudzian Band) - kim jest?

Krystian Pudzianowski to młodszy brat Mariusza Pudzianowskiego, z którym razem stworzyli Pudzian Band. Słynny "Pudzian" czasem pojawiał się na koncertach u boku brata.

Do największych przebojów Pudzian Band należą piosenki "Cała sala" (4,1 mln odsłon), "Tylko tobie dam" (3,6 mln - zobacz! ), "Ta dziewczyna to szaleństwo" (2,2 mln - zobacz! ) i "Całuj mnie do rana" (2,1 mln - zobacz! ).

We wrześniu grupa razem z formacją Zbóje wypuściła utwór "Dziewczyno z gór".