Jag Panzer: Płyta "The Hallowed" w szczegółach

Pierwszą od sześciu lat płytę heavy / powermetalowego Jag Panzer z Kolorado nagrano w Sonic Phish Productions (partie basu i perkusju), studiu Hound House (gitara rytmiczna i wokale) i SteamPunk Audio Labs (ścieżki gitary prowadzącej). Miksem w słynnym florydzkim studiu Morrisound zajął się Jim Morris, masteringiem zaś Maor Appelbaum w kalifornijskim Maor Appelbaum Mastering.

Okładkę "The Hallowed", 11. longplaya Amerykanów, zaprojektował serbski artysta Dusan Markovic, autor pracy zdobiącej "The Deviant Chord", poprzedni album Jag Panzer z 2017 roku.

"The Hallowed" to album konceptualny o postapokaliptycznej przyszłości opowiedziany z perspektywy zwierząt. Z zawartą na nim opowieścią, choć przedstawioną z punktu widzenia ludzi, fani mogli zapoznać się pod koniec 2022 roku na kartach komiksu o tym samym tytule, który muzycy wydali własnym sumptem.

Nowy materiał Jag Panzer ujrzy światło dzienne 23 czerwca w barach niemieckiej Atomic Fire Records (m.in. CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy).

"Onward We Toil", pierwszego z trzech singli promujących płytę "The Hallowed" Jag Panzer, możecie posłuchać poniżej:

Clip Jag Panzer Onward We Toil (Lyric Video)



Jag Panzer - szczegóły "The Hallowed" (tracklista):

1. "Bound As One"

2. "Prey"

3. "Ties That Bind"

4. "Stronger Than You Know"

5. "Onward We Toil"

6. "Edge Of A Knife"

7. "Dark Descent"

8. "Weather The Storm"

9. "Renewed Flame"

10. "Last Rites".