Jackie Evancho otwiera nowy etap w życiu. Wystąpiła w "The Masked Singer"

Jackie Evancho to kolejna gwiazda, która wzięła udział w programie "The Masked Singer". Wokalistka przyznała, że zrobiła to, aby zmienić postrzeganie swojej osoby, kojarzonej główniej z występem w "Mam talent".

Jackie Evancho do widzów wróciła w zupełnie nowej odsłonie /Walter McBride /Getty Images

Jackie Evancho zdobyła sławę dzięki udziałowi w piątej edycji amerykańskiego programu "Mam talent". 9-letnia wtedy wokalistka najpierw wygrała internetowe przesłuchanie, a następnie miała okazję wystąpić przed profesjonalnym jury. Udział w programie zakończyła na drugim miejscu.

Reklama

Po zakończonym talent show ukazała się jej EP-ka "O Holy Night" i zadebiutowała na Billboardzie na drugim miejscu, rozchodząc się w nakładzie ponad 1,1 miliona egzemplarzy.

Łącznie Evancho wydała osiem albumów studyjnych, a ostatni z nich nazwany "The Debut" ukazał się w 2019 roku. Płyty na całym świecie rozeszły się w nakładzie ponad trzech milionów kopii.

Jackie Evancho kończy 20 lat. Od "Mam talent" do śpiewania dla Trumpa 1 / 8 Jackie Evancho zdobyła sławę dzięki udziałowi w piątej edycji amerykańskiego programu "Mam talent". 9-letnia wtedy wokalistka najpierw wygrała internetowe przesłuchanie, a następnie miała okazję wystąpić przed profesjonalnym jury. Dziewczynka zaprezentowała się na samym początku na tyle dobrze, że część internautów nie wierzyła w to, że 9-latka może mieć tak mocny głos (sugerowano, że wspomaga się playbackiem). Na prośbę jurorów Evancho zaśpiewała a cappella, czym potwierdziła swój wielki talent. Evancho program ukończyła na drugim miejscu, zdobywając w trakcie emisji kolejnych odcinków ogromną popularność. W 2010 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Simona Cowella, Syco. Źródło: Getty Images Autor: NBC udostępnij

Wokalistka już od jakiegoś czasu myśli od restarcie swojej kariery i odcięcia się od wizerunku słodkiej dziewczynki z "Mam talent". Zgłosiła więc do programu "The Masked Singer", gdzie występując przebrana za kota z powodzeniem wykonywała utwory: Ariany Grande, Amy Winehouse, Mirandy Lambert, Celine Dion i Cyndi Lauper. Przygodę z bijącym rekordy show zakończyła dopiero w ćwierćfinale.

"Wszyscy znają mój klasyczny wokal, ale w ostatnich latach odkryłam w sobie równie dobry popowy głos" - tłumaczyła.

"W tym programie dużą zaletą było to, że nikt nie znał mojego popowego zacięcia. Więc gdy do niego trafiłam, to poszłam na całość i sprawdzałam, czy ktoś to wychwyci" - mówiła.

Wideo Kitty Performs "Dangerous Woman" By Ariana Grande | Season 3 Ep. 4 | THE MASKED SINGER

20-letnia wokalistka ma nadzieje, że udział w "The Masked Singer" przypomni widzom o jej istnieniu, a jej piosenki znów trafią na listy przebojów.

"Program dał mi możliwość zaczęcia od zera, a jednocześnie mogłam być całkowicie anonimowa. I to szokuje ludzi, gdy widzą, że nie jestem już małą dziewczynką z wielkim głosem" - wyjaśniała, dlaczego wzięła udział w widowisku.