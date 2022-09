"Ja nie zrobię?!". Kiedy premiera nowego programu Vox Music TV?

"Ja nie zrobię?!" liczyć będzie 10 odcinków trwających po 22 minuty.

W kolejnych odcinkach serii Paweł Pawelec i Norbert Bieńkowski wzajemnie stawiają przed sobą różne zadania: "założę się, że..."

- nie zrobisz sobie tatuażu,

- nie wytrzymasz 3 rund zapasów z zawodowcem

- nie wejdziesz do wanny z lodem

- nie zaśpiewasz na ulicy i nie zbierzesz do kapelusza 500 zł

- nie zjesz tego co znajdziesz w śmietniku

- nie dasz się zakopać w trumnie

- nie pokonasz żołnierskiej "ścieżki zdrowia" na poligonie

- nie dasz sobie rady z "prostym wiejskim życiem".

Reklama

Podczas realizacji wyzwania prowadzący mają na planie wsparcie eksperta w danej dziedzinie - tatuatora, operatora koparki, trenera zapasów, żołnierza, którzy dla ich bezpieczeństwa przeprowadzają szkolenie, nadzorują wyzwanie a czasem również uczestniczą w tym zadaniu.

Wyzywający nie wie czy wyzwany sprostał zadaniu. Po jego wykonaniu wspólnie oglądają to co się wydarzyło komentując całą sytuację w charakterystyczny dla siebie, humorystyczny sposób. Dodatkowo wyzywający na podstawie obejrzanego materiału zgaduje podbijając jednocześnie stawkę pieniędzmi czy wyzwany wykonał dane zadanie poprawnie czy też.

Premiera "Ja nie zrobię?!" w niedzielę 11 września godz. 13.00 w Vox Music TV.