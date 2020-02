J Scott nie żyje. Był członkiem kolektywu ASAP Mob

J Scott, znany również jako ASAP Snacks, zmarł 2 lutego. O śmierci poinformowali jego koledzy ze składu ASAP Mob.

ASAP Snacks zmarł nagle /Tasos Katopodis /Getty Images

"Nie mam słów. Nie wiem, co powiedzieć. Spoczywaj w pokoju. Kocham cię J Snacks" - napisał ASAP Rocky na Instagramie. Do pożegnań dołączyli też inni znajomi.



Reklama

"Nie ma słów, które opiszą, co teraz czuję. Spoczywaj w pokoju bracie. To był jeden z najzdrowszych gości, jakich znałem. Widocznie Bóg go potrzebował. Odszedł za wcześnie" - komentował ASAP Ferg.

Na razie nieznana jest przyczyna śmierci producenta i DJ-a.



J Scott (a właściwie) Rakim Mayers urodził się w Atlancie. Po przeprowadzce do Nowego Jorku poznał ASAP Yamsa, który zaproponował mu dołączenie do kolektywu ASAP Mob. Scott wkrótce zaczął być DJ-em m.in. ASAP Rocky’ego.



ASAP Snacks był też producentem i menedżerem Kilo Kish.