Izabela Szafrańska "Aniele słabych": Pierwszy singel wokalistki po "The Voice of Poland"

Izabela Szafrańska, która błysnęła talentem w dziewiątej edycji "The Voice of Poland", zaprezentowała pierwszy singel po programie pt. "Aniele słabych".

Izabelę Szafrańską w piosence "Aniele słabych" wsparli muzycznie Voytek Proniewicz (skrzypce) i Marcin Partyka (fortepian), który jest również kompozytorem utworu. Tekst do singla stworzył Grzegorz Walczak.



"Kiedy pisałem wiersz 'Aniele słabych', nie spodziewałem się, że zaśpiewa go anioł tak mocny i wrażliwy. Dziękuję Ci Izo najpiękniej, jak mogę. I Marcinowi Partyce, który mój tekst ubrał w tak zwiewną, pełną fluktuującego uczucia muzykę" - napisał autor tekstu w komentarzu pod teledyskiem.



Kim jest Izabela Szafrańska?

Pochodząca z Lipnicy Wielkiej Izabela Szafrańska pochodzi z wielodzietnej i muzycznej rodziny. Śpiewa od piątego roku życia, a z wykształcenia jest kulturoznawcą. Współtworzyła zespół El Saffron, który znany był z programu "Must Be The Music", gdzie doszedł do finału szóstej edycji. Skład tworzyli również: Laura i Gabriela Szafrańskie oraz Radosław Kuliś i Artur Kmiecik. Grupa inspirowała się muzyką hiszpańską i sefardyjską.

"Wszyscy razem jesteście magiczni, człowiek jest bliski zwariowania - to jest coś pięknego" - chwaliła zespół Ela Zapendowska.

Szafrańska oczarowała trenerów podczas przesłuchań w ciemno dziewiątej edycji "The Voice of Poland", gdy zaśpiewała "Flashlight" Jessie J.

"I uroda, i głos! Chce się ciebie słuchać, jeśli chciałabyś dołączyć do moje drużyny, to naprawdę będę zaszczycona" - zachwycała się dziewczyną Patrycja Markowska.



"Wszystko dostała ta dziewczyna. Ale piękna, wow!" - mówił Piotr Cugowski.

Ostatecznie Szafrańska trafiła do drużyny Michała Szpaka i swoją przygodę z programem kontynuowała aż do półfinału, gdzie ostatecznie musiała uznać wyższość Natalii Zastępy. W tym odcinku wokalistka zaprezentowała również singel "Zatapiam się", jednak nie wiadomo, czy zostanie on wydany.