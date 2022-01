Irena Santor swoją karierę zaczęła w 1951 roku w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze". Później przez sześć dekad występowała na scenie jako solistka. Ma na swoim koncie niekończącą się liczbę niezapomnianych przebojów, wśród nich m.in. "Już nie ma dzikich plaż", "Wiem, że to miłość", "Powrócisz tu" czy "Walc Embarras". Nagrała kilkadziesiąt płyt, jest laureatką wielu nagród na festiwalach w Sopocie i w Opolu. Piosenkarka podkreśla, że przez całe życie robiła to, co kochała.

W niedawnym wywiadzie dla magazynu "Viva!" legenda polskiej piosenki opowiedziała o swoim dzieciństwie, które nie było dla niej łaskawe.

Bardzo wcześnie zmarł ojciec wokalistki, dlatego wychowująca ją samotnie matka pracowała jako krawcowa aby utrzymać rodzinę.



Irena Santor wyznała także, że do dziś nosi w sobie strach związany z niemiecką okupacją w czasie II Wojny Światowej.



Pierwsza dama polskiej piosenki zdradziła też, kim chciała zostać kiedy była mała. Może się to okazać szokujące, ale Irena Santor marzyła o byciu zakonnicą!



"Miałam takie marzenie w dzieciństwie, w przeciwieństwie do tego, jaka byłam w życiu" - potwierdziła Irena Santor.



"W naszym domu wisiał obrazek świętej Tereski. Boże, taki kiczowaty. Te promienie okalające św. Teresę, fioletowe kwiaty opadające na ziemię. Pamiętam, że bardzo chciałam być taka jak ona" - dodała.



Irena Santor - Kim jest?

Piosenkarka przeszła w życiu wiele - groźny wypadek samochodowy, raka piersi i śmierć męża.

25 listopada 2018 r. w wieku 84 lat zmarł wieloletni partner Ireny Santor - aktor i prezenter Zbigniew Korpolewski. Od dłuższego czasu poważnie chorował - w ostatnim czasie wymagający stałej opieki twórca mieszkał razem z Ireną Santor w Domu Artysty Weterana w Skolimowie.

Ikona polskiej piosenki razem ze swoim partnerem przeżyła ponad 25 lat. Choć para nigdy nie wzięła ślubu, wokalistka prosiła, by jej ukochanego nazywać mężem.

Pierwszym mężem piosenkarki był zmarły w 1999 r. Stanisław Santor, koncertmistrz (pierwszy skrzypek) Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji. Ich związek zakończył się rozwodem, choć do końca pozostawali w przyjaźni.

Irena Santor nigdy nie miała dzieci.

