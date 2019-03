Internauci zachwyceni śpiewającą córeczką Johna Legenda. Zobacz wideo!

Niedawno John Legend zamieścił na swoim Instagramie filmik, którego główną bohaterką jest jego urocza córeczka. "Mam nadzieję, że ta mała dziewczynka kiedyś będzie taką muzyczną gwiazdą, jak ty!" - pisali zachwyceni fani.

John Legend lubi pojawiać się publicznie ze swoją córeczką / Jerod Harris/Getty Images for Airbnb /Getty Images

John Legend co jakiś czas pokazuje się przy różnych oficjalnych okazjach ze swoją dwuletnią córeczką Luną. Chętnie dzieli się też zdjęciami całej rodziny na Instagramie.



Reklama

To tam niedawno opublikował urzekający filmik, który pokochali obserwujący go fani.



Na nagraniu tata pyta dziewczynkę, co ma na koszulce. Kiedy ta odpowiada "tato, tato to rekin!", obydwoje śpiewają "Daddy shark" – parafrazę popularnej piosenki dla dzieci "Baby shark".

Życiową partnerką Johna Legenda i matką Luny jest modelka Chrissy Teigen. Sławny wokalista często chwali się prywatnymi zdjęciami i filmami z życia swoich najbliższych. Kilka miesięcy po narodzinach Luny nagrał teledysk do utworu "Love Me Now", w którym możemy zobaczyć jego żonę i córkę.



Clip John Legend Love Me Now

Klip nakręcono w różnych częściach świata - w klubie Pulse w Orlando, rezerwacie Standing Rock w Dakocie Północnej, obozie dla uchodźców Domiz w Iraku czy mieście Puerto Plata na Dominikanie. Jego motywem przewodnim jest miłość.