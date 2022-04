Instigate: Szczegóły pierwszej płyty "Unheeded Warnings Of Decay"

Sesje nagraniowe pierwszej płyty deathmetalowego Instigate odbyły się w m.in. w Art Distillery Studio (wokale) pod okiem Claudio Mulasa. Partie perkusji utrwalono we współpracy z Marco Mastrobuono. Miks i mastering wykonano w 16th Cellar Studio, gdzie za konsoletą zasiadł Stefano Morabito. Okładka "Unheeded Warnings Of Decay" jest działem irlandzkiego artysty Gary'ego Ronaldsona / Bite Radius Design.

Dodajmy, że perkusistą Instigate jest uznany amerykański bębniarz Kevin Talley. Muzyka znanego m.in. z Dååth, a dawniej z Dying Fetus, Misery Index, Chimaira czy Sex Feet Under, możemy usłyszeć na "Echoes Of A Dying World", EP-ce Instigate z 2020 roku. Na "Unheeded Warnings Of Decay" za zestawem perkusyjnym wystąpił jednak sesyjnie Francesco Paoli, frontman i multiinstrumentalista w szeregach włoskiego Fleshgod Apocalypse.

Debiutancki longplay Instigate będzie mieć swą premierę 24 czerwca pod banderą włoskiej Everlasting Spew Records (CD, na kasecie, cyfrowo; wersja winylowa pojawi się pod koniec roku).

Z premierowym utworem "Witness Of The End Times" Instigate możecie się zapoznać poniżej:

Wideo INSTIGATE "Witness Of The End Times" (Track Premiere)

Oto program albumu "Unheeded Warnings Of Decay":

1. "Witness Of The End Times"

2. "Haruspex"

3. "Liturgy Of Emptiness"

4. "Atonement"

5. "Indoctrinated Reborn"

6. "Obliteration"

7. "Resurrection Denied"

8. "Embrace The End"

9. "Seeds Of Cain".