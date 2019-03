Inna rusza na podbój świata. Zobacz teledysk "Tu Manera"

W maju ma się ukazać pierwszy hiszpańskojęzyczny album rumuńskiej gwiazdy disco o pseudonimie Inna. Płyta "Yo" do sklepów trafi nakładem należącej do Jaya-Z wytwórni Roc Nation.

Inna podczas gali Latin Grammy Awards 2018 w Las Vegas /Denise Truscello /Getty Images

Talent wokalistki posługującej się pseudonimem Inna (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance.



Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Kolejne teledyski z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.

"Yo" (ja po hiszpańsku) to zapowiedź światowej ekspansji - jesienią 2018 r. Inna zagrała trasę koncertową w USA i Kanadzie. W dniu swoich 32. urodzin (16 października) ogłosiła tytuł nadchodzącego albumu.

"Byłam w studiu, siedziałam z piwem, słuchałam instrumentalnych wersji i zaczęłam pisać pierwsze teksty. Wtedy okazało się, że bardzo łatwo przychodzi mi układanie tekstów po hiszpańsku" - opowiada wokalistka, która po raz pierwszy w pełni przejęła kontrolę nad procesem twórczym.

Inna o płycie "Yo" mówi, że prezentuje "eksperymentalne" oblicze, a jej twórczość tym razem mocno inspirowana jest muzyką cygańską.

W 2018 r. wokalistka wypuściła piosenki "No Help" i "Me Gusta", ale ostatecznie nie znajdą się one na "Yo".

Clip Inna No Help

Clip Inna Me Gusta

Dotychczas Rumunka z nowej płyty zaprezentowała single "Ra", "Iguana", "Sin Ti" i najnowszy "Tu Manera".

Clip Inna Tu Manera

Teledyski mają powstać do każdej piosenki z nowego wydawnictwa, prezentując za każdym razem inny nastrój i inną historię.

Za reżyserię klipów odpowiada Bogdan Pǎun.

Poprzednia płyta "Nirvana" z grudnia 2017 r. przyniosła przeboje "Gimme Gimme", "Ruleta" (nagrany z uczestnikiem rumuńskiego "X Factora" Erikiem) i "Nirvana".

Clip Inna Ruleta (feat. Erik)

Clip Inna Nirvana

Inna może się pochwalić imponującymi wynikami w mediach społecznościowych - na Facebooku ma ponad 11,4 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,48 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 2,6 mln.

Przypomnijmy, że od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia i Lariss. Pierwszy singel "Call The Police" zdobył ponad 30 mln odsłon, a "Milk & Honey" po dwóch latach ma na koncie nieco ponad 3,6 mln odtworzeń.

Clip G Girls Call The Police

Z kolei wiosną 2017 roku Inna wraz z Andrą i Mariusem Mogą zasiadali w jury rumuńskiej edycji "The Voice Kids".