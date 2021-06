Inna prezentuje gorący teledysk do "Maza". To jej kolejny przebój

Inna prezentuje nowy, pełen seksapilu i kobiecej siły klip – "Maza". Numer pochodzi z jej ostatniego albumu "Heartbreaker".

Inna pokazała nowy teledysk /materiały prasowe

Teledysk powstawał w Dubaju i jest jednym z najbardziej dynamicznych i seksownych teledysków w karierze artystki.



Clip Inna Maza

Niebanalne, eklektyczne stylizacje, radośni, pełni energii ludzie, sportowe auta i cudowne pustynne widoki to składowe klipu "Maza". Za zdjęcia i reżyserię odpowiada Bogdan Păun i Alexandru Mureșan.



"Uwielbiam teledysk do 'Maza'. Jest bardzo seksowny, pełen radości, z super ludźmi i świetnym vibem. Mam nadzieję, że wy też będziecie mieli mnóstwo radości z oglądania go!" - mówi Inna.

Utwór został napisany przez Marco & Seba, Alexa Cotoi, Davida Ciente, Minelli i Inną. "Maza" powstał w Dance Queen’s House, w którym przez trzy tygodnie Inna i jej songwriterska ekipa w izolacji tworzyli nową muzykę. Podczas tego campu powstały utwory na cały album "Heartbreaker", w tym "Flashbacks", który podbił listy przebojów w Rosji, Rumuni, Bułgarii, Ukrainie czy Polsce.



Ostatnie miesiące są dla Inny bardzo intensywne. Oprócz solowych utworów artystka zaprezentowała single w kooperacji z Alok and Sofi Tukker ("It Don't Matter") czy jednym z najpopularniejszych producentów w Polsce - Gromee'm z ("Cool Me Down"). A w międzyczasie pracuje nad materiałem na nowy album, który ukaże się jeszcze w tym roku.