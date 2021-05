Infex: Trzeci album gotowy. Kiedy premiera?

Infex, thrashmetalowcy ze słonecznej Kalifornii, zarejestrowali nową płytę.

Zespół Infex przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Reklama

Podobnie jak dwa poprzedniej longplaye Infex, także "Burning In Exile", bo o nim mowa, zostanie wydany sumptem zespołu.

Reklama

Pierwszy od pięciu lat album Kalifornijczyków będzie mieć swą premierę 13 sierpnia.

Trzecią płytę Infex nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w kalifornijskim studiu Trident, gdzie nad przebiegiem sesji czuwał Juan Urteaga.

Nowy materiał Infex pilotuje wideoklip do świeżej kompozycji "Acid Reign".

Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Infex Acid Reign

Oto program albumu "Burning In Exile":

1. "Blood Of The Wicked"

2. "The Burning"

3. "Exiled"

4. "Acid Reign"

5. "The Abyss"

6. "Legions Of Hate"

7. "Torn Apart"

8. "Beer Run"

9. "7.62".