India Adams nie żyje. Wokalistka i aktorka miała 93 lata

India Adams, 93-letnia wokalistka i aktorka, zmarła 25 kwietnia.

India Adams miała 93 lata /Albert L. Ortega /Getty Images

Śmierć artystki potwierdził serwis The Hollywood Reporter. Aktorka w ostatnich dniach przebywała w jednej z klinik w Los Angeles.

Reklama

93-letnia gwiazda Hollywood znana była przede wszystkim z podkładania wokalu pod Joan Crawford i Cyd Charisse w filmie "Wszyscy na scenę" (1953 r.). Jej głos można było usłyszeć w "New Sun In The Sky" oraz "That's Entertainment".

Adams występowała również w musicalach "Can-Can", The Most Happy Fella" i "Brigadoon". W 1959 roku ukazał się jej debiutancki album "Comfort Me With Apples".



Wideo India Adams Dubbing for Joan Crawford and Cyd Charisse

W latach 70. Adams zdecydowała się na przeprowadzkę do Londynu, gdzie dostała pracę jako współpracowniczka Ginger Rogers w radiu BBC.

Sporym uznaniem w latach 80. cieszyły się jej płyty "India Adams Sings" i "India Adams Sings Again".