Immolation: Zobacz teledysk “The Distorting Light”

Giganci amerykańskiego death metalu z Immolation opublikowali właśnie nowy wideoklip.

"The Distorting Light" to drugi po "When The Jackals Come" teledysk Immolation z ostatniej płyty “Atonement", która w barwach Nuclear Blast Records ujrzała światło dzienne pod koniec lutego 2017 roku.

Wideoklip sfilmowano w studiu Dark City w Yonkers w stanie Nowy Jork, skąd pochodzi zespół. Jego reżyserią zajął się Robert Vigna, gitarzysta Immolation, we współpracy z Angelo Damantim, który staną za kamerą i służył fachowymi poradami w kwestiach technicznych.

Z innych wieści z obozu Immolation dowiadujemy się, że grupa rozpoczęła już prace nad nowym albumem.

Przypomnijmy, że Immolation będą jedną z gwiazd tegorocznego Mystic Festival (25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników).



Zobacz teledysk "The Distorting Light" Immolation: