Ilira i Vize odpalają "Dynamite"

Urodzona w Szwajcarii wokalistka o albańskich korzeniach Ilira i niemieckie producenckie duo Vize prezentują wspólny singiel.

Ilira podbije europejskie listy przebojów?

"Dynamite" to efekt współpracy charyzmatycznej Iliry (podwójna platyna w Polsce za "Fading" z Alle Farben) oraz dominującego na listach przebojów Vize ("Never Let Me Down" z Tomem Gregorym, "Space Melody" z Alanem Walkerem, "White Lies" z Tokio Hotel i "Never Be Lonely" z Gigi D’Agostino).



Vize mają na liczniku już ponad miliard odtworzeń na całym świecie, generowanych przez 14 milionów słuchaczy na Spotify miesięcznie.

Singiel Iliry i Vize opowiada o toksycznej relacji.

"Ten utwór został napisany w czasie, gdy ciągle kłóciłam się z moim ówczesnym chłopakiem. W końcu zaczęłam myśleć, że to wszystko moja wina, że to ja jestem problemem. Prawda była taka, że potrzebowałam kogoś, kto mnie zrozumie i nauczy się kochać też ciemne strony mojej osobowości" - mówi Ilira.

Wokalistka dodaje, że praca z Vize była dla niej prawdziwą przyjemnością:



"To nawet nie było jak praca - raczej jak produktywna rozmowa między przyjaciółmi. Nawiązaliśmy świetną relację". Vitali z Vize potwierdza, że od dawna jest fanem Iliry i jej głosu, a "Dynamite" pokazuje umiejętności mieszkającej w Berlinie wokalistki w najlepszym świetle.

