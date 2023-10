sanah to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Choć ma zaledwie 26 lat, to jej piosenki z pewnością poznał niemal każdy mieszkaniec naszego kraju.

Zuzanna Grabowska z domu Jurczak zaczęła zamieszczać swoje autorskie utwory na YouTube jeszcze w 2014 roku. W kolejnych latach coraz mocniej starała się przebić na rodzimym rynku muzycznym występując m.in. w "The Voice of Poland". W końcu jej hity "ale jazz" i "Szampan" pokochała cała Polska - od tej chwili jej kariera to pasmo sukcesów.

Zdjęcie Sanah / PRUS AGENCY/East News / East News

sanah na koncertach zarabia więcej niż Maryla Rodowicz?

Ale popularność w Polsce wiąże się także z rozpoznawalnością wśród Polonii, dlatego wielu polskich artystów decyduje się koncertować poza granicami naszego kraju. Jak podaje "Super Express", młoda gwiazda za kilka koncertów, m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles i Chicago, zarobiła ok. 75 tys. dolarów (ok. 320 tys. zł).

Reklama

Jeśli porównać to ze stawkami legendy sceny Maryli Rodowicz, która za występy za Oceanem miała zainkasować ok. 15-20 tys. dolarów za występ (ok. 60-80 tys. złotych), to widać, że sanah jest na prostej drodze do tego, by wkrótce przebić stawki słynnej wokalistki.

Ponadto sanah w mediach społecznościowych obserwuje ok. 890 tysięcy osób, co pozwala jej dotrzeć do ogromnej liczby fanów, którzy często decydują się na zakup płyt czy specjalnych produktów sygnowanych przez wokalistkę. Wygląda więc na to, że sanah swoją ciężką pracą i talentem w przyszłości może wypracować sobie jeszcze wyższy przychód.